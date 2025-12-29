ERÚ: Změnový cenový výměr upravuje regulované ceny elektřiny na rok 2026

Změnový cenový výměr vychází v návaznosti na usnesení vlády, kterým přechází financování provozní podpory podporovaných zdrojů energie (POZE) na stát. Díky této změně nebudou odběratelé již od 1. ledna 2026 v regulované složce ceny elektřiny platit žádné příspěvky na POZE.
Původní cenové výměry, které musel ERÚ ze zákona vydat do konce listopadu, předpokládaly dotaci na POZE ze státního rozpočtu ve výši 24,6 miliardy korun. Zbývající část, cca 17,1 miliardy korun, měli hradit odběratelé v rámci příspěvku na POZE, který je součástí regulované složky ceny elektřiny. Vláda 16. prosince 2025 rozhodla o navýšení dotace ze státního rozpočtu tak, aby pokryla náklady na podporu POZE v plné výši, čímž plně přenesla financování POZE na stát. Ten samý den ERÚ zahájil povinný veřejný konzultační proces ke změnovému cenovému rozhodnutí, které stanovuje nulové příspěvky na POZE ze strany všech odběratelů.
„Záměr přenést financování POZE na stát byl vládou avizován ještě před jejím nástupem do funkce, proto jsme byli na tuto změnu připraveni. Díky tomu, že nové usnesení stihla vláda přijmout hned na svém prvním řádném zasedání, vydává ERÚ změnové cenové rozhodnutí ještě v tomto roce, a nižší regulované ceny tak budou odběratelé platit již od 1. ledna 2026,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Příspěvek na POZE v případě domácností dosahoval výše 495 Kč/MWh (bez DPH), což představuje významnou část z regulované ceny elektřiny. Přenesení této platby na stát znamená, že celkové regulované ceny pro domácnosti od Nového roku podstatně klesnou, a to bez ohledu na typ uzavřené smlouvy s dodavatelem. Úlevu tak pocítí i odběratelé se zafixovanými produkty. Tento krok znamená i významné snížení regulovaných cen elektřiny pro průmysl připojený na vyšších napěťových hladinách.
„Důležité bude to, aby byl tento významný pokles regulované ceny trvalý a nedocházelo k výraznému kolísání v dalších letech. Transformace energetiky vyvolává značné náklady, které jsou přenášeny na odběratele. Zásadní pro nás proto bude hledat další nástroje a prostředky pro zmírnění jejích dopadů,“ dodává Jan Šefránek.
Konkrétní meziroční změny
Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny:
Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti:
