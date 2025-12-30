Česká televize mění organizační strukturu, chce zvýšit efektivitu a šetřit

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek tím hodlá zjednodušit a zefektivnit dosavadní způsob tvorby pořadů a přitom zeštíhlit televizní management. „Zachováváme transparentní způsob vývoje pořadů, ale zároveň odstraňuji dvojkolejnost při rozhodování a zvyšuji odpovědnost jednotlivých manažerů,“ říká Hynek Chudárek. Nejzásadnější organizační změnou je přitom sloučení divize Program a digitální služby a divize Obsah. Dosavadní producentský systém mění ČT na systém žánrových center.
Generální ředitel Hynek Chudárek naplňuje tímto krokem svůj kandidátský projekt. „Podstatou změn je především zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými útvary a posílení pružnosti celé instituce. Účelem je úspora prostředků, které můžeme vložit do výroby pořadů,“ zdůrazňuje Chudárek. „V rámci divize Program a digitální služby vznikne pod vedením šéfdramaturgů šest žánrových center zaměřených na vývoj a tvorbu pořadů podle programových potřeb České televize.“
Smyslem změny je cílenější vývoj a realizace kvalitních projektů, rovnoměrně rozložených v rámci nových žánrových center. Zvolený model přináší jasnou odpovědnost za jednotlivé žánry, transparentnější proces posuzování návrhů a přehlednější vedení tvůrčích týmů. Současní kreativní producenti budou zařazeni přímo do jednotlivých žánrových center, kam přecházejí i se svými rozpracovanými projekty.
Celou divizi Program a digitální služby bude řídit ředitel divize Milan Fridrich. Žánrové centrum hrané tvorby povede dosavadní ředitelka Obsahu Tereza Polachová, v čele žánrového centra dokumentární tvorby bude Ivana Pauerová Miloševičová. Žánrové centrum publicistické a vzdělávací tvorby bude pod vedením Jany Škopkové, žánrové centrum zábavné a lifestylové tvorby bude řídit Lucie Kapounová. Žánrové centrum tvorby pro děti / ČT :D zůstává podřízeno dosavadnímu výkonnému řediteli Petru Kolihovi a žánrové centrum kulturní tvorby / ČT art povede i nadále dosavadní ředitel Tomáš Motl.
