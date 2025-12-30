Rakušan: V EU jsem byl za „jestřába migrace“. Solidarita je základ

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Exministr podotkl, že nechápe kritické hlasy k solidárnímu mechanismu. „Co je špatně na solidárním mechanismu? Chceme, aby vnější hranice byla chráněna, jsou tady státy, které jsou pod permanentním migračním tlakem, byť díky tomu, že jsou nějaká pravidla a nejlepší migrační situace za posledních pět let, tak ne pod tak silným, a my těmto státům přeci chceme pomoct, aby migraci zvládly,“ pravil Rakušan.
Solidarita je podle něj zcela stěžejní hodnotou v Evropské unii. „Může přijít velká migrační vlna, ale nejsou objektivní důvody pro to, aby byla větší. Chci zdůraznit, že ani v krizi, ani když bude migrační tlak, nás nemohou nutit nikoho přijmout. Chci se ale ještě vrátit k principu solidarity. Solidarita je to, na čem Evropská unie stojí. Solidarita byla vůči nám od roku 2004, kdy jsme jako čistý příjemce žili ze solidarity. Solidaritu vůči nám nyní uplatňují ostatní státy EU v rámci solidárního mechanismu migračního paktu. Nemusíme platit ani korunu, ani euro, a ještě můžeme čerpat peníze na ukrajinské projekty. Solidární mechanismus, kdy si můžeme vybrat ze tří způsobů solidarity,“ vyjádřil se Rakušan.
Dodal, že nejde o žádné „výkupné“. „Neplatíme žádnému státu, za žádného konkrétního migranta. To není žádné výkupné. Je to platba do fondu migrační solidarity, ze kterého se platí lepší ochrana vnější hranice, z toho se platí budování návratových hubů mimo hranice EU. A pokud s tím někdo nesouhlasí, tak nesouhlasí s principem evropské solidarity,“ odmítl Rakušan kritiku migračního paktu s tím, že „solidarita je základ, na němž stojí Evropská unie“.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) však v polovině prosince na svém prvním pracovním zasedání současnou podobu Paktu o migraci a azylu EU odmítla. Vadí jí především zapojení České republiky do relokačního programu Evropské unie, a v dalším vyjednávání s členskými státy a Evropskou komisí bude požadovat jeho zásadní zpřísnění.
„Prioritou je nalézt skutečně efektivní řešení nelegální migrace mimo území EU, například v podobě vzniku migračních a návratových center, a ve spolupráci s třetími zeměmi zavést důslednou návratovou politiku. Vláda plánuje zavést politiku nulové tolerance nelegální migrace do České republiky a Evropské unie. Proto uložila ministrovi vnitra, aby připravil nový legislativní rámec pro boj s nelegální migrací včetně zpřísnění návratové politiky nebo posílení integrace těch cizinců, kteří v ČR žijí legálně, do české společnosti. Cílem těchto opatření je zajistit maximální bezpečnost českých občanů a zabránit vzniku negativních sociálních jevů,“ sdělila nová vláda ČR.
Rakušan očekává, že jde ze strany Babišovy vlády de facto o odmítnutí solidárního mechanismu. Varoval, že v případě změny, resp. novelizace azylového zákona bychom byli lákadlem pro převaděčskou mafii. „Pokud to slavně odmítneme, tak nám naopak hrozí, že se staneme místem, které ilegální migraci sem vábí a láká. To je přeci absolutní nelogičnost. Na půdě Evropské unie jsem brán jako jestřáb migrační politiky, protože s Dánskem a s Itálií jsme bojovali za to, aby podmínky byly přísné a pro nás výhodné a zpřísnění bychom prosazovali i nadále,“ řekl exministr vnitra v rozhovoru pro CNN Prima News.
Později se Rakušan ke svým slovům vrátil rovněž na sociální síti X. „Evropská unie stojí na evropském principu solidarity. A ve chvíli, kdy se vláda rozhodla odmítnout migrační pakt, zároveň odmítla i tento stavební kámen. V předešlých letech jsem tvrdě vyjednával a na výsledek pro Česko jsem byl opravdu velmi hrdý. Možná proto to označení migračního jestřába,“ podotkl.
