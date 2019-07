Fakultní nemocnice Ostrava: Zaplatila je parta milovníků malých motorek

10 přístrojů v hodnotě 43 tisíc korun zaplatil Nadační fond Pavla Novotného, který při předání televizorů přiblížil jména těch, díky kterým se podařilo televizory vyměnit. „Největší částkou přispěla firma PROVALVE ČR s.r.o. a spolek Pincek gang“. „Jsme parta, která si pořídila motocykly Java20 a jezdí s nimi na srazy a výlety. A když jsem zjistil, že Nadační fond Pavla Novotného hledá peníze pro tuto akci, obeslal jsem kluky a za pár dnů jsme dali peníze spolu s majitelem firmy Provalve Josefem Meleckým dohromady.“, přiblížil Miroslav Hájek, předseda Pincek klubu Kravaře.

Za děti i personál oddělení poděkoval dárcům primář Oddělení dětské hematoonkologie MUDr. Bohumír Blažek. „Nemocnice nám poskytuje všechny potřebné léky a všechny nutné medicínské prostředky. Ale na to, co slouží k zábavě a rozptýlení dětí si občas musíme sehnat peníze sami. A televizory do této kategorie patří. Děkujeme dárcům za to, že jsme mohli naše zastaralé přístroje obměnit.“

Oddělení dětské hematoonkolgie má 11 lůžek pro děti a 5 lůžek je určených pro jejich doprovod. Ročně lékaři ve Fakultní nemocnici Ostrava diagnostikují akutní lymfoblastickou leukemii, která je nejčastějším nádorovým onemocněním, deseti dětským pacientům.

autor: Tisková zpráva