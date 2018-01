Greenpeace zkoumá Jižní ledový oceán a žádá vytvoření největšího chráněného území na světě

Navrhovaná Antarktická rezervace má zaujímat přes 1,8 milionu čtverečních kilometrů a chránit tučňáky, velryby, tuleně a další divoká zvířata. Rezervace by měla být pětkrát větší než Německo a nacházet by se měla ve Weddelově moři, vedle Antarktického poloostrova. [1] V říjnu letošního roku bude zasedat antarktická oceánská komise [2] a bude se tímto plánem zabývat. Greenpeace spustila mezinárodní výzvu politikům, kteří mohou hlasování ovlivnit, v České republice je určená ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. [3]

Posádka lodi Arctic Sunrise podnikne průkopnický výzkum dna ve Weddelově moři. Vědecký tým se bude potápět v ponorkách, aby zmapoval zranitelné ekosystémy a hledal dosud neobjevené živočišné druhy, například vzácné korály či mořské houby. Bude také pátrat po plastových úlomcích, aby zjistil, zda plastový odpad končí i v tomto odlehlém regionu. Výzkum by měl posloužit jako podklad pro rozhodování, zda přijmout účinná ochranná opatření a vyhlásit ve Weddelově moři oceánskou rezervaci.

Dr. Susanne Lockhart, uznáváná epertka na bentické ekosystémy [4] z California Academy of Sciences [5], která se výzkumu účastní, říká:

“Konečně děláme první krůčky, abychom ochránili poslední panenské mořské ekosystémy. Jsem ráda, že mohu pomoci poskytnout vědecká data, která pomohou zmapovat oblasti, které by měly být pro ochranu životního prostředí prioritou.”

Frida Bengtsson, šéfka Antarktické kampaně, říká:

“Antarktida je ohroženým územím. Plejtváci obrovští i obrovské kolonie tučňáků císařských či kroužkových čelí klimatickým změnám i průmyslovému rybolovu. Lodě zde z moře odsávají ve velkém kril - mořské korýše, na kterých jsou místní živočichové závislí. Těžba krilu nemůže pokračovat v takové míře, aby kradla tučňákům a velrybám potravu. Nyní máme unikátní příležitost tento negativní trend zvrátit a vytvořit zde největší chráněné území na světě.”

Poznámky:

[1] Greenpeace požaduje vytvoření rezervace podle návrhu, který podala Evropská unie s podporou Německa.

[2] Celý název je Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy (CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Komise byla ustanovena v roce 1982, aby dohlížela na dodržování Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy. Skládá se z 25 členů, Česká republika je zastoupena prostřednictvím Evropské unie (více ZDE)

[3] Česká republika je součástí antarktického smluvního systému. Členem Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy sice není, ale je zastoupena prostřednictvím Evropské unie.

[4] Bentický ekosystém je soubor živých organismů žijících v prostředí mořského dna.

[5] Dr. Susanne Lockhart v minulosti dělala výzkum například pro americký vládní program NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), pro Komisi pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy a pro Organizaci pro výživu a zemědělství.

autor: Tisková zpráva