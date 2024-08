HZS: Riskujeme zdraví dětí, problémy přitom bude mít jen minimum dětských skupin

O které vyhlášce je přesně řeč?

Vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách ochrany staveb vyšla ve Sbírce zákonů 28. 7. 2023 a účinná je od 1. 8. 2023, až na jediný paragraf, § 23a. Ten se právě týká požadavků na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a ještě nenabyl účinnosti.

Kdy začne platit?

Původně měla být účinnost odložená od 1. 1. 2025, v současnosti je ale v legislativním procesu změna účinnosti až od 1. 1. 2026. Z pohledu MV – GŘ HZS ČR nicméně není toto případné odložení ideální vzhledem k tomu, že většina dětských skupin by ani v případě účinnosti k 1. 1. 2025 neměla problém požadavky splnit, viz. níže, nicméně respektujeme politické rozhodnutí k získání času pro případné stavební úpravy.

Proč je vůbec nutné tyto požadavky stanovit?

Rodič, který svěří dítě do státem garantované služby, což dětské skupiny jsou, předpokládá, že ho dává do bezpečného prostředí. To je důvod, proč bylo ze strany státu třeba podmínky požární bezpečnosti řešit. Cílem úpravy je s pomocí co nejlevnějších řešení zajistit, aby mohly dětské skupiny fungovat v téměř domácím prostředí, ale na druhé straně, aby v případě požáru nehrozilo zvýšené riziko úmrtí nebo zranění jak dětí, tak pečovatelů.

Jsou pravidla opravdu nesmyslně přísná, dokonce nejpřísnější v Evropě?

V žádném případě si nejsme vědomi toho, že by tato pravidla byla nejpřísnější v Evropě. Naopak Česká republika je v ohledu zákonných požadavků požární bezpečnosti často pozadu za mnohými evropskými státy, zejména co se týká instalace požárně bezpečnostních zařízení jako je EPS, sprinklery a zařízení pro odvod tepla a kouře.

Je pravda, že pro řadu skupin budou požadavky likvidační?

Není. Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí provedeného v průběhu prvního pololetí roku 2024 pro přibližně 70 procent dětských skupin nepředstavují podmínky vyhlášky zásadní problém. Celkem 58 % dětských skupin dokonce uvedené požadavky požární ochrany splňuje již nyní.

K ukončení provozu z důvodu nesplnění ve vyhlášce uvedených podmínek nakonec podle průzkumu budou muset přistoupit pouhá 3 % dětských skupin, tedy okolo 45 zařízení z celkového počtu 1580 oslovených.

Jaké požadavky vyhláška na provozovatele dětských skupin klade?

Dětské skupiny by měly splňovat tři naprosto základní a zároveň zásadní podmínky:

Dětem a jejich doprovodu bude v případě požáru umožněna bezpečná a včasná evakuace.

Dětské skupiny mohou mít kapacitu až 24 dětí, o které mají podle pravidel pečovat 3 dospělí. V případě skupin do 12 dětí se počet dospělých může dokonce snížit na dva. Přijímat do nich přitom mohou už děti od 6 měsíců. Děti, které je navštěvují, proto ještě nemusí být schopné samostatného pohybu, a i děti od 3 do 6 let mohou mít v případě vypjaté situace a mimořádné události výrazné problémy, například s orientací, a jejich schopnost přesně následovat pokyny pečovatelů je omezená.

V případě, že je naplněná maximální kapacita dětské skupiny, tak na jednoho dospělého připadne celkem 8 dětí. Evakuace tedy bude i tak bude nesmírně náročná. Proto vyhláška omezuje např. umístění dětských skupin v podzemních podlažích a ve vyšším než druhém nadzemním podlaží – dětská skupina zde fungovat může, ale za předpokladu, že z těchto prostor vede únikový východ přímo na volné prostranství, a ze stejného důvodu stanovujeme i podmínky z hlediska únikových cest, například, že pro skupiny s kapacitou nad 12 dětí jsou potřeba 2 únikové cesty, resp. dva směry úniku.

Tato potřeba je jednoznačně podložená odbornými znalostmi a zkušenosti. Je prokázáno, že více únikových cest jednak výrazně urychluje evakuaci (a evakuace dětí může trvat výrazně déle než u dospělých) a jednak se snižuje riziko, že se únikový východ „ucpe“ osobami, které se snaží dostat z budovy ven. Pokud je úniková cesta pouze jedna, může se navíc snadno stát, že ji nebude možné použít, například kvůli kouři, ohni nebo z důvodu narušení konstrukce části budovy. Pak nejenže by se děti s pečovateli nedostaly ven, ale jednotky požární ochrany by neměly možnost efektivně proti požáru zasáhnout. Druhá úniková cesta tak mimo jiné poskytuje také alternativní možnost pro vedení požárního zásahu.

Princip, že z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu, nesmí vést jen jedna úniková cesta, je navíc již historicky zakotvený v normách řady ČSN 73 08xx pro požární bezpečnost staveb. Takže tento požadavek neplatí pouze pro dětské skupiny, ale pro všechny stavby v ČR. Chráněný prostor, kde dětská skupina funguje, musí tvořit samostatný požární úsek anebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělící konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut.

Toto pravidlo garantuje jistou dobu, po kterou by děti s doprovodem měly být v rámci požárního úseku chráněny, což je zásadní pro následnou evakuaci, záchranu a přežití. Speciálně významnou ochranu toto pravidlo znamená v případě, že je třeba evakuovat malé děti, viz. výše. Dělení stavby do samostatných požární úseků je navíc základní princip pasivní požární bezpečnosti staveb v ČR. Charakter objektu musí umožnit hasební zásah jednotek požární ochrany.

Jinými slovy, k budově se musejí bez problémů dostat hasičská technika, v budově nebo jejím okolí musejí být zdroje vody atd.

Kromě těchto zcela zásadních bodů vyhláška stanoví už jen několik drobnějších a finančně nenáročných (maximálně jednotky tisíc Kč) požadavků z hlediska požární bezpečnosti, např. instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace požáru (alternativně elektrická požární signalizace nebo lokální detekce odpovídající normě) nebo povinnost vybavit prostor dětské skupiny přenosným hasicím přístrojem.

Všechny tyto požadavky požární bezpečnosti na dětské skupiny staví na dávno platných pravidlech požární ochrany pro mateřské školky a dřívější jesle. Pro Hasičský záchranný sbor ČR totiž není rozhodující název prostoru, ale jeho funkce. V případě dětských skupin hraje proto zásadní roli předpoklad přítomnosti většího počtu malých dětí, mnohdy neschopných samostatné evakuace.

Nestačila by místo jednoho únikového východu třeba jen nafukovací skluzavka?

Nikoli. I když pomineme fakt, že z vyšších pater či na tvrdé podloží by byla evakuace skluzavkou při nejmenším problematická, tak tyto skluzavky mají omezenou propustnost, což evakuaci může výrazně zpomalit, zejména právě u malých dětí, které budou k jejímu bezpečnému použití potřebovat více času. V případě požáru navíc svou roli hraje stres a neklid, a u skluzavky pak hrozí nová nebezpečí kolizí a pádů. A v neposlední řadě, skluzavky nijak nechrání před kouřem ani teplem. A v neposlední řadě, skluzavku rozhodně není možné použít pro provedení zásahu jednotkami požární ochrany, které se potřebují dostat do požárem zasaženého prostoru.

Z výše uvedeného vyplývá, že tento typ skluzavek v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada jedné ze dvou požadovaných standardních únikových cest.

Byli provozovatelé dětských skupin s požadavky seznámeni včas?

Provozovatelé dětských skupin měli základní pravidla požární bezpečnosti, které novelizace vyhlášky stanoví, k dispozici již v roce 2018. A to v metodickém doporučení pro dětské skupiny, které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Podrobný přehled požadavků požární ochrany pro prostory dětských skupin byl na webu MPSV zveřejněn už v roce 2022.

Změnovou vyhlášku připravili odborníci na požární bezpečnost staveb a prošla standardním meziresortním připomínkovým řízením, v rámci kterého měly možnost vyjádřit se všechny resorty. Společně s MV-GŘ HZS ČR tuto problematiku řešily například i Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra. K tématu proběhla řada kulatých stolů a školení. A změna vyhlášky byla samozřejmě i řádně oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Jinými slovy, požadavky, které se ve změnové vyhlášce objevují, nemohly nikoho zaskočit, a navíc jich není mnoho; v případě požáru mohou ale výrazně přispět k ochraně životů a zdraví dětí a jejich pečovatelů.