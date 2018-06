HZS: Spolek Hasičské Fontány děkuje

Vážení a milí kolegové hasiči,

plni nepopsatelných dojmů, pýchy, národní a hasičské hrdosti a dojetí, vám chceme s odstupem několika hodin od Hasičské fontány Praha 2018 poděkovat a složit maximální poklonu za váš heroický výkon, kterým jste se zapsali do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.

Když Jiří Havner, hasič ze Skalice u České Lípy a otec myšlenky uspořádat hasičskou fontánu právě na Vltavě přišel s tímto nápadem, setkal se na jedné straně s velikým nadšením a podporou, na straně druhé pak musel spolu se svými kolegy z organizačního týmu čelit celé řadě situací a momentů, které naopak spíše nahrávaly pochybovačům. Dohody, které platily rok, najednou platnosti pozbývaly, věci, které se zdály jako jasné, se ztrácely v mlhách nejistoty, ale tím, co platilo vždy a za všech okolností, byla neuvěřitelná podpora, zájem a připravenost právě vás hasičů, která náš organizační tým naplňovala jistotou, že se vše nakonec v dobré obrátí a že sobota 2. června 2018 bude v české hasičské historii přelomovým dnem.

Dnem, kdy se více než 1.000 hasičů, bez ohledu na to, jestli jsou dobrovolní, jestli jsou organizováni v té, či které hasičské jednotě, či sdružení, jestli jsou profesionální, jsou z Čech, Moravy, nebo Slezska, postaví jako jeden obrovský a nepřehlédnutelný šik na břehu nejsymboličtější řeky Vltavy, té řeky, která před několika lety přinesla hlavnímu městu, a nejen jemu, dny zkázy v podobě drastické záplavy, při které právě zde hasiči zachraňovaly životy a majetky svých spoluobčanů.

V sobotu jste všichni jako jeden muž, opět stanuli na vltavském nábřeží, ovšem při zcela jiné příležitosti a my věříme, že jste byli jako my pyšní na název svého hasičského sboru, který hrdě nosíte na zádech.

Skládáme vám hold za to, s jakou odpovědností a zároveň, promiňte, „chlapskou“ radostí a jiskřením v očích jste příkladně a bez sebemenšího problému, či omezení Pražanů a návštěvníků hlavního města, dovezli svá čerpadla, hadice a proudnice na Rašínovo a Hořejší nábřeží, abyste je během několika desítek minut připravili na jejich největší historický a monumentální výkon.

Věřte, že bylo úchvatné sledovat to červené hasičské mravenčení na obou březích a také na obou mostech a věřte prosím, že bylo o to úchvatnější být svědky vaší generální zkoušky, kdy bylo již od prvních taktů a pohybů proudnic nadevše jasné, že tato událost se prostě zdaří!

Děkujeme vám za to, s jakou disciplinovaností a opatrností jste se pohybovali nejen na samotných náplavkách, ale také při pěších přesunech centrem Prahy, za jejichž zvládnutí vás obdivujeme, neboť jste během dvou dnů museli absolvovat neuvěřitelné kvantum kilometrů.

A co říci k samotné sobotě 2. června 2018, kdy jste se ve 22.00 hodin za podpory nádherného osvětlení a ozvučení najednou stali hudebníky, tanečníky a ve své podstatě umělci zároveň?

Nejsou slova, která by ten nádherný zážitek, jenž jste na Vltavě doslova vykouzlili, popsala lépe než desítky tisíc shlédnutí na veřejných informačních sítích, tisíce povzbuzujících a děkovných vzkazů a blahopřání, která k vám doléhal doslova ze všech koutů České republiky.

Vy všichni jste svým obrovským dílem přispěli k tomu, že slovo HASIČ není pouze slovem a označením profese, ale je symbolem člověka, který jeden hasí rozsáhlý lesní požár, snáší nemocnou babičku z osmého patra domu do sanitky, o hodinu později již jako jeden z prvních pomáhá při dopravní nehodě a druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou, pohladí své děti po vlasech a odjede do hlavního města své České republiky, aby vzal do ruky proudnici, postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost pravděpodobně vidí poprvé a naposledy, a spolu s ním se poklonil 100 letům československé státnosti.

Vy jste to dokázali a jste tak od soboty 2. června 2018 součástí historie.

Přejeme vám, abyste ve své hasičské práci a poslání zažívali co nejméně těch „ostrých“ zásahů a naopak co nejvíce takto pozitivních a příjemných okamžiků s ostatní kamarády hasiči.

S poděkováním a úctou

Jiří Havner, plk. Boleslav Lang a David Sobotka za zapsaný spolek Hasičské Fontány a generální partner Hasičské fontány Praha 2018, Generální ředitelství HZS ČR

Psali jsme: Hasičská fontána – největší vodní světelná show, jakou kdy Praha zažila Legendární Máňa je k vidění u hasičů ve Zbirohu Nejlepším hasičem roku 2017 je žena HZS: Rizika požárů v nákupních centrech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva