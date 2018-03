Hasiči varují – pozor na rozmrzající vodní plochy

Pod led se v poledních dnech probořili lidé i zvířata hned na několika místech České republiky. Hasičský záchranný sbor ČR přináší tipy, jak se chovat na ledě bezpečně a co dělat, když se pod námi led prolomí.

První dva bruslaře na vodní nádrži Rozkoš zachraňovali královéhradečtí hasiči již ve středu 28. února. Bruslaři se propadli asi 1,5 km od břehu a naštěstí se dokázali dostat sami z vody na led, ale již se nemohli vrátit zpět ke břehu. Na pomoc jim vyrazila skupina hasičů se člunem a vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči bruslařům pomohli do člunu, ze kterého byli v podvěsu vrtulníkem transportováni na břeh nádrže a poté byli odvezeni do hradecké fakultní nemocnice. „Oba bruslaři byli značně podchlazeni, nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut, což je vzhledem ke stavu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní.“ uvedl k tomu mluvčí ZZS Královéhradeckého kraje.

O den později (1. března) podobně dramatický zásah řešili jihočeští hasiči v Písku. Pod dvěma bruslaři se na řece Otavě probořil led. Paní si ve vodě namočila pouze nohy. Horší byla situace topícího se muže, protože led byl v místě proboření velmi slabý. Hasičům se podařilo bruslaře z vody vytáhnout na břeh, kde však nebyl dostatečný prostor pro přistání vrtulníku. Záchranáři tedy zvolili metodu podvěsu, kdy muže zafixovali do nosítek a vytáhli ho do vrtulníku.

Další probořené bruslaře vyjely všechny jihočeské záchranné složky zachraňovat na vodní nádrž Orlík. Dva bruslaři se propadli ledem v místě pod zámkem Orlík nad Vltavou. Oba byli s podchlazením transportováni do nemocnice. Téměř ve stejný čas se do vody probořil další bruslař u Žďákovského mostu. Bruslař zmizel pod ledem a přes veškerou snahu záchranářů se ho již nepodařilo najít a zachránit.

Dne 2. března na rybníku u Chlumce nad Cidlinou jezdil muž na speciálně upraveném vozítku taženém drakem tzv. „kitebuggy“, když se pod ním prolomil led. Na místo okamžitě mířily profesionální jednotky z Nového Bydžova i z Hradce Králové s velkým člunem. Z Hradce Králové vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby s hasičem (leteckým záchranářem na palubě) připraveným na záchranu osoby z vody v podvěsu. Osobu nakonec z vody zachránili hasiči za použití lana a desky. Muže si převzali na břehu do péče záchranáři, kteří jej podchlazeného letecky transportovali do hradecké fakultní nemocnice.

Další propadlé pod led úspěšně zachránily jednotky hasičů v Hlásné Třebáni a na Brněnské přehradě.

Ne všechny případy končí šťastně. Ještě než Vy, Vaše děti či zvířecí miláčci vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti:

Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by měl mít namodralou barvu.

Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také v místě nečistot, spadaného listí apod.

Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi,

Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte.

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.

Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovaný.

Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.

Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.

Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

Psali jsme: HZS ČR: Slavnostní předání pásového rypadla Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už čtyři roky zvyšovat kvalitu řešení mimořádných událostí Představení dlouhodobé strategie HZS ČR na výboru pro bezpečnost Předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny jednal s vedením Hasičského záchranného sboru ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva