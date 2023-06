Holding Czechoslovak Group generálním partnerem 10. ročníku konference Naše bezpečnost není samozřejmost

reklama

V úvodu konference vystoupí se svými projevy předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministryně obrany Jana Černochová. Politickou reprezentaci svým vystoupením doplní náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. K účastníkům promluví i prezident České republiky Petr Pavel.

V průběhu konference se uskuteční celkem pět panelových diskuzí. Klíčovými tématy budou konflikt na Ukrajině a jeho dopady na českou společnost, stav obrany a bezpečnosti České republiky a také nadcházející summit Severoatlantické aliance v litevském Vilniusu. Diskutovat budou například vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, zástupci vládních a opozičních politických stran českého parlamentu nebo také velitelé národních gard amerických států Texas a Nebraska.

Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost naváže slavnostní ceremoniál při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Tato významná událost bude probíhat pod záštitou prezidenta republiky ve Španělském sále Pražského hradu. Obě akce organizuje spolek Jagello 2000, z.s.

Partnerem konference Naše bezpečnost není samozřejmost je již dlouhodobě průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG). Jak připomíná tiskový mluvčí holdingu CSG Andrej Čírtek, kořeny holdingu sahají až do roku 1995, kdy byla založena malá obchodní společnost Excalibur Army, která je dnes nejvýznamnějším výrobcem speciální techniky v České republice. Zároveň je jednou z klíčových společností celé skupiny, do níž patří nejen české a slovenské podniky, ale také firmy z Itálie, Španělska, Velké Británie nebo USA. „Náš fenomenální růst by nebyl možný, kdyby Česká republika nebyla stabilní a demokratickou zemí a kdyby nebyla součástí EU a NATO. Važme si toho, čeho jsme za 30 let společně dosáhli,“ dodává v souvislosti s 30. výročím vzniku České republiky Andrej Čírtek.

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby holdingu hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet zákazníků holdingu se stále rozrůstá.

