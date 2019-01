Hospodářská komora: Erasmus pro mladé podnikatele putuje na vysoké školy

Kdo je United Business Club?

United Business Club (UBC) je podnikatelský spolek sdružující podnikatele, jehož součástí je i pobočka na Vysoké škole ekonomické, kde podporují mladé a nadějné studenty, kteří se zajímají o podnikání, myslí na rozjezd vlastního startupu a dělají všechno pro to, aby mohli nabídnout společnosti přínosné nápady. UBC pořádá zajímavé workshopy, semináře, meetingy na rozvoj podnikatelských schopností. Mezi jejich hosty jsou známí čeští podnikatelé jako je Petr Ludwig (kouč a autor bestselleru Konec prokrastinace), Margareta Křížová (kouč) nebo Oliver Dlouhý (zakladatel online portálu na prodej letenek kiwi.com), kteří nabízí mladé generaci nápady a řešení možných problému během rozjezdu podnikání.

Nadšenci z United Business Club umožnili HK ČR prezentovat studentům VŠE projekt Erasmus pro mladé podnikatele a seznámit je s lidmi, kteří se osobně zúčastnili tohoto programu. V UBC vědí, že výměna informací a nápadů je základním rysem pro úspěšné podnikání.

Kdo se může stát účastníkem programu?

Účastníkem projektu se může stát jak začínající, tak i zkušený podnikatel, který má přání neustále se učit novým věcem a předávat získané zkušenosti a čerstvé nápady druhé straně. Jedná se o projekt na podporu přeshraniční výměny podnikatelů, kteří mohou vyjet do zahraničí za pracovními poznatky na dobu 1-6 měsíců. Výměna je finančně podpořena a příspěvek se liší od cílové destinace země EU.

Kdo je začínající podnikatel?

Hlavním kritériem začínajících podnikatelů je vážný podnikatelský záměr nebo aktivní podnikání po dobu maximálně 3 roky.

Posluchači prezentace byli svědky příběhu Soni Jonášové, která se zúčastnila projektu jako začínající podnikatelka a navázala spolupráci se svým slovenským protějškem v rámci projektu sledování míry třídění odpadků. Jejich společný podnik je velmi úspěšný v několika českých obcích a určitě bude mít pokračování ve zbytku České republiky.

Jak předvedl další host programu Iva Jurjev, tento projekt je také příležitostí najít si práci v zahraničí a zůstat tam pracovat. Chorvatská začínající podnikatelka přijela do Brna ke zkušenému podnikateli, který se zabývá pronájmem prostor pro startupy. Poté ji zaměstnal spolek KoPlac na hlavní pracovní poměr. Z toho se dá usoudit, že projekt nabízí nekonečné množství možností, jak si zařídit život po ukončení tohoto projektu. Hlavně být otevřený novým příležitostem.

A co se nabízí zkušeným podnikatelům?

Zkušený podnikatel, který podniká více než 3 roky, má možnost navázat spolupráci se začínajícím podnikatelem a přijmout ho na pracovní pobyt do své firmy, kde mu ukáže, jak se podniká, a kterými schopnostmi je potřeba disponovat pro úspěšnější orientaci v business sféře.

Tak se to stalo našemu zkušenému podnikateli Ahsanu Aslamu, který podniká v České republice již 15 let v oblasti poradenství a účetnictví. Díky tomuto projektu navázal spolupráci se svou začínající podnikatelkou z Lotyšska, založil dceřinou společnost v Rize, a pokračuje ve spolupráci a zjišťování nových možností v zahraničí.

Ještě přemýšlíte, jestli stojí za to zúčastnit se programu. Neváhejte a přihlaste se do projektu, jehož nové období startuje v únoru 2019. Informace jsou k dispozici na stránkách projektu https://www.erasmus-entrepreneurs.eu nebo pište e-mail na rybak@komora.cz

Psali jsme: Hospodářská komora: Co by pro nás znamenal tvrdý brexit Hospodářská komora otevřela asistenční kanceláře na Ukrajině a v Srbsku HK ČR: Řemeslníci se mohou nově prokazovat osvědčením o své kvalitě Hospodářská komora vyzývá poslance, aby podpořili zvýšení limitů výdajových paušálů pro živnostníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva