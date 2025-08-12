Hospodářská komora: Pět kroků pro férovější podnikání v gastronomii

12.08.2025 13:21 | Tisková zpráva

Konkrétní návrhy, které mohou gastronomii otevřít cestu k modernizaci a udržitelnému rozvoji.

Hospodářská komora: Pět kroků pro férovější podnikání v gastronomii
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Zjednodušit pravidla, podpořit poctivé podnikatele, zlepšit pracovní podmínky a přitáhnout zpět mladé lidi do oboru. Hospodářská komora přichází s konkrétními návrhy, které mohou české gastronomii otevřít cestu k její modernizaci a udržitelnému rozvoji.

Gastronomie je důležitou součástí českého hospodářství – zaměstnává desítky tisíc lidí, má zásadní vliv na turismus a zároveň vytváří prostor pro podnikání v regionech. Přesto je dlouhodobě zatížena zbytečnou administrativou, nepružnými pravidly a špatnou reputací. Hospodářská komora ČR nyní přináší návrh pěti konkrétních opatření, která mohou oboru ulevit, posílit jeho důvěryhodnost a zvýšit jeho atraktivitu i pro novou generaci zaměstnanců.

„Gastronomie nechce výjimky. Chce férové podmínky, jednoduchá pravidla a prostředí, kde poctiví lidé nebudou v nevýhodě. Naše návrhy vycházejí z reálných zkušeností provozovatelů napříč republikou,“ říká Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR a předseda odborné sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozu.

První prioritou je odstranění zbytečné byrokracie a snížení nadměrné kontrolní zátěže, která podnikatelům komplikuje každodenní provoz. „Komora navrhuje slučování agend, přehlednější pravidla a větší důraz na metodickou podporu než na postihy. Návrhy navazují na naši dlouhodobou iniciativu Byrokratický detox a na snahu výrazně podnikatelům zjednodušit orientaci ve složitých právních předpisech,“ vysvětluje Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory.

Druhou prioritou je jasné legislativní ukotvení pravidel pro spropitné. Přestože jde o běžnou a očekávanou součást odměňování, zákony na ni stále nepamatují. Nová úprava by měla po vzoru podobných úprav v zahraničí přinést právní jistotu pro zaměstnance i zaměstnavatele a umožnit, aby spropitné mohlo být férovou a oficiální součástí odměny za práci. Existence zákonných pravidel pro spropitné bude zároveň stimulovat zaměstnavatele k posilování úlohy řádné mzdy v odměně za práci.

Třetím bodem je větší flexibilita trhu práce – tedy úprava pravidel pro dohody o provedení práce a možnost pružněji nastavit i hlavní pracovní poměry s vědomím, že zejména mladší generace zaměstnanců požaduje od zaměstnavatelů větší flexibilitu, než jakou nabízí v nedávné době novelizovaná pracovněprávní pravidla. Cílem je vytvořit prostor pro moderní pracovní režimy, které budou vyhovovat jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Čtvrtou prioritou je sjednocení sazby DPH na úrovni 12 % pro veškeré nealkoholické nápoje. Současné rozdělení daňových sazeb je nepřehledné a vytváří zbytečné rozdíly mezi jednotlivými typy provozů i služeb. Jednotná sazba přinese jednoduchost, srozumitelnost a rovné podmínky.

Pátý bod reflektuje probíhající veřejnou debatu o možném zavedení jednoduché digitální evidence tržeb. Pokud by stát ve spolupráci s podnikatelským sektorem přišel s moderním a uživatelsky přívětivým řešením, které bude neutrální ve vztahu ke způsobu placení a které bude podnikatele stimulovat k evidenci, přispělo by to k férovému podnikatelskému prostředí, na jehož formování se bude obor gastronomie konstruktivně podílet. Hospodářská komora dlouhodobě podporuje moderní a jednoduché, pro podnikatele i spotřebitele prakticky užitečné vytváření digitální stopy o provedené koupi, resp. prodeji zboží nebo služby.

„Nechceme se vracet zpět. Chceme se dívat dopředu – s respektem k lidem, technologiím i odpovědnému podnikání. Gastronomie je každodenní součástí života milionů lidí a působí v ní tisíce drobných podnikatelů, kteří si zaslouží, aby s nimi stát jednal jako s partnery, a ne jako s podezřelými,“ říká Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory.

Navržená opatření se mohou stát součástí politických programů pro příští volební období. Hospodářská komora chce svými podněty aktivně přispět k?tomu, aby se gastronomie vrátila mezi důvěryhodné, stabilní a atraktivní obory podnikání i zaměstnání.

autor: Tisková zpráva

