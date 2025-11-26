Senátor Čunek: Ti, kteří tu pracovali několik let, přestali pracovat a začali brát podporu

Děkuji, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já bych jenom zareagoval na ten požadavek pana kolegy, co se týká migrace. Určitě je správně, aby bezpečnostní složky kohokoliv, ať už je z Ukrajiny nebo je z jakéhokoliv jiného státu, jaksi dobře, co to možná nejlépe jde, poznali, abychom věděli, jestli ten přicházející je nějakou hrozbou pro nás.
Ale samozřejmě jinak proti tomu, co ve veřejném prostoru velmi často zaznívá, to znamená, aby tady Ukrajinci nechodili, tak kdyby vláda nařídila, aby všichni Ukrajinci, co jsou u nás, nešli měsíc do práce, tak bychom potom všichni pochopili, kolik provozů, firem, především stavebnictví, sociální služby, se úplně zastaví, protože my nemáme české občany, kteří by tam pracovat mohli. Migrace, která probíhá, tedy z Ukrajiny směrem do České republiky, není nic nového, jenom ve válečném konfliktu teď, ale už probíhá nejméně 100 let. To znamená, od carského Ruska utíkali Ukrajinci z toho území do zemí, kde byl daleko větší klid pro ně. Jde jenom o to, a to teď k panu ministrovi, aby vláda nedělala takové hlouposti, že ve všeobjímající lásce rozdává peníze každému, kdo přijde, a on je pobírá dlouho, což se stalo v celé České republice. Když začaly podpory Ukrajinců sociální těm přicházejícím, ti, kteří tady už pracovali několik let, přestali pracovat a začali brát podporu. To vyvolalo tu ohromnou vlnu zcela spravedlivou nesouhlasu, že to tak být nemá. Ale v tuto chvíli si myslím, že by ta podpora měla být reálná, uvážlivá a všichni, kteří přijdou, mají být co nejrychleji zapojeni do pracovního procesu. A pak si myslím, že tady nebudou vznikat žádné velké nálady proti tomu, aby lidé z kulturně příbuzné a zároveň křesťanské země přicházeli, protože ten volný prostor našeho vymírání pak zaplní někdo jiný. Z tohoto důvodu ten požadavek, si myslím, že je správný, aby tady nechodili nějací desperáti, lidé s kriminální zkušeností a minulostí, to je určitě dobře. Ale to, že tady ty lidi potřebujeme, a je potřeba je na podpoře nechat co nejkratší dobu, a pak po nich vyžadovat, aby si našli práci a pracovali, to je pro Českou republiku jistě dobře.
Jiří Čunek
autor: PV