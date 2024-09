Hospodářská komora: Téměř polovina firem zaměstnává zahraniční pracovníky, převažují mezi nimi Ukrajinci

Konkrétně zahraniční pracovníky zaměstnává a plánuje v jejich zaměstnávání pokračovat 49,1 % firem zapojených do šetření. Celkem je pak otázka zaměstnávání zahraničních pracovníků relevantním tématem pro dvě třetiny respondentů (66,6 %). Dalších 15,1 % dotazovaných zahraniční pracovníky sice nezaměstnává, ale do budoucna by k jejich zaměstnávání chtělo přistoupit. Pouze nízké procento firem (2,4 %) uvedlo, že nyní ve své firmě pracovníky ze zahraničí má, ale jsou rozhodnuti jejich zaměstnávání ukončit. Zbývající třetina firem uvedla, že nezaměstnává žádné zahraniční pracovníky a ani neuvažuje v tomto směru o změně.

„Česká ekonomika se vyznačuje velmi nízkými hodnotami míry nezaměstnanosti a obecným nedostatkem pracovní síly, který členské firmy Hospodářské komory dlouhodobě označují za jednu z největších překážek rozvoje podnikání. V takové situaci se zahraniční pracovníci stávají klíčovým faktorem umožňujícím další růst. Význam zahraničních pracovníků pro firmy a silnou poptávku po zahraniční pracovní síle potvrzují také výsledky nedávného šetření,“ říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Z velkých firem zahraniční pracovníky zaměstnávají a plánují v tom pokračovat téměř tři čtvrtiny respondentů. U malých a středních je to kolem poloviny. Největší zájem o výhledové zaměstnání zahraničních pracovníků mají malé společnosti (pětina z nich zahraniční zaměstnance nyní nemá, ale do budoucna to plánuje). Mikro firmy se naopak nejvíce vyjadřovaly ve smyslu, že zahraniční pracovníky ve firmě nemají a ani to neplánují. Tuto možnost zvolilo 60 % z nich. Nicméně tento výsledek je ovlivněn tím, že do kategorie mikro firem spadají také živnostníci, tedy společnosti zcela bez zaměstnanců.

Zaměstnávání zahraničních pracovníků – současnost a budoucí plány:

Většina zahraničních pracovníků jsou Ukrajinci Mezi zeměmi, ze kterých zahraniční pracovníci pocházejí, pak jednoznačně dominuje Ukrajina. Ukrajince zaměstnává 84,6 % firem. Druhou nejčastěji zaměstnávanou skupinou jsou Filipínci (16,8 %), následovaní pracovníky z Moldavska (11 %) a Mongolska (10,6 %).

V rámci otevřené odpovědi „Jiné země mimo Program kvalifikovaný zaměstnanec“, kterou zvolila pětina respondentů, byl zmíněn poměrně široký výčet různých států, z nichž žádný výrazně nevyčníval svou četností nad ostatními. Firmy zmiňovaly například Vietnam, Bosnu a Hercegovinu nebo Egypt.

„S výběrem kvalifikovaných pracovníků z Filipín pomůže také asistenční kancelář Hospodářské komory, která se otevřela začátkem září v tamní metropoli Manile a provozovat ji bude společnost Grapecare LTD. Filipíny vnímáme jako vhodnou zemi pro získávání zahraničních zaměstnanců díky jejich znalosti angličtiny i převažujícímu křesťanskému náboženství,“ vysvětluje ředitel Odboru služeb Hospodářské komory Tomáš Zelený.

Původ pracovníků, zaměstnávaných v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

Šetření vedla Hospodářská komora ČR v období od 19. 6. do 3. 7. 2024. Jeho cílem bylo získat od členů Komory a dalších firem zapojených jejím prostřednictvím do Programu kvalifikovaný zaměstnanec informace o jejich zkušenostech se zahraničními pracovníky, případně také o problémech, na které naráží v procesu jejich přivádění na český trh práce nebo o dalších nákladech (jiných než mzdových), které se se zaměstnáváním zahraničních pracovníků pojí. Celkem na anketu odpovědělo 674 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.