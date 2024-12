Hospodářská komora: Vláda promarnila příležitost nastavit standardy u hodnocení finanční efektivity nepovinného očkování

Vláda mohla využít tuto příležitost k nastavení standardu pro hodnocení nákladové efektivity. Komora apeluje na rychlé projednání návrhu v Poslanecké sněmovně a přijetí opatření, která zajistí efektivní využívání financí a pružnou reakci na aktuální potřeby veřejného zdraví.

„Hospodářská komora ČR dlouhodobě volá po důsledném hodnocení nákladové efektivity ve zdravotnictví. Jsme nervózní z toho, že letos dosáhnou prostředky ve veřejném zdravotním pojištění už půl bilionu korun, aniž by se v řadě případů hodnotila efektivita využití peněz, které z velké části platí zaměstnavatelé. Vláda měla u senátního návrhu na hodnocení nákladové efektivity nových nepovinných očkování příležitost tento přístup nastavit jako standard do budoucna, bohužel ale přijala pouze neutrální stanovisko. O to důrazněji žádáme, aby byl tento návrh v Poslanecké sněmovně projednán co nejrychleji a aby se hodnocení nákladové efektivity zdravotnických intervencí stalo pevnou součástí financování českého zdravotnictví,“ říká viceprezident HK ČR Tomáš Prouza.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14253 lidí

Současný systém má řadu nedostatků, na které v posledních letech upozorňují jak odborné společnosti, tak i zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, které iniciovalo přípravu této legislativní změny.

„Česká republika zaostává za vyspělými státy v proočkovanosti populace a nové očkovací látky se k českým pojištěncům dostávají se značným zpožděním. Očkování je přitom jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence, který přináší úspory nákladů na léčbu onemocnění a významně snižuje nemocnost populace. Pokud se nepodaří dokončit legislativní proces za současného mandátu Poslanecké sněmovny, ztratí vláda a orgány ochrany veřejného zdraví na minimálně další dva roky do přijetí legislativní úpravy novou Sněmovnou možnost pružně reagovat na aktuální potřeby ochrany veřejného zdraví,“ varuje člen představenstva HK ČR Ivo Hlaváč.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk č. 868), upravující zásady hodnocení vstupu nových nepovinných očkování do systému veřejného zdravotního pojištění se může stát vzorem zodpovědného přístupu k zavádění nových opatření v českém zdravotnictví.

„Cílem návrhu je nastavení transparentního a předvídatelného procesu hodnocení úhrady nových nepovinných očkování, který by měl být standardním správním řízením a využívat již osvědčené metody hodnocení zdravotnických technologií (HTA),“ vysvětluje předsedkyně Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR Eva Karásková.

Zaměstnavatelé sdružení v Hospodářské komoře ČR proto apelují na prioritní projednání senátního návrhu v Poslanecké sněmovně tak, aby byla česká vláda připravena na jakoukoliv nepředvídatelnou situaci, která by vyžadovala zavedení očkování některou z nových vakcín.