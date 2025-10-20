Iuridicum Remedium: Policie porušuje zákony při zpracování biometrických údajů

Na případy porušování zákonů v souvislosti s využíváním biometrických metod rozpoznávání tváří dlouhodobě upozorňuje nevládní organizace IuRe (Iuridicum Remedium), která rovněž podala k ÚOOÚ podněty ke kontrole. Provedené kontroly, jejichž výsledky si IuRe vyžádalo v průběhu léta dle zákona o svobodném přístupu k informacím, podezření potvrdily.
V případě biometrického systému na Letišti Václava Havla policie přistoupila k ukončení zpracování biometrických údajů, v případě využívání systému Digitální podoba osob ale pokračuje navzdory kritice ÚOOÚ dál v jeho využívání.
Policie České republiky využívá nástroje na rozpoznávání tváří od roku 2018 v rámci kamerového systému na Letišti Václava Havla. Ten až do srpna tohoto roku, kdy byl vypnut, umožňoval v reálném čase snímat osoby procházející letištěm a jejich tzv. bio indexy, tedy zjednodušeně kontury obličeje převedené na čísla, porovnávat s databází hledaných či pohřešovaných osob.
Dalším způsobem použití biometriky policií je pak od roku 2022 fungující systém Digitální podoba osob, který pracuje s referenční databází cca 20 milionů fotografií všech osob, kterým byly vydány občanské průkazy či pasy. Databázi porovnává s fotografiemi, na nichž jsou zájmové osoby neznámé totožnosti. To umožňuje zpětně dohledat jejich pravděpodobnou identitu.
Úřad pro oc! hranu osobních údajů provedl kontroly jak provozu kamerového systému na Letišti Václava Havla, tak využívání systému Digitální podoba osob a v obou případech pojmenoval zásadní problém, kterým je nedostatečná právní úprava. Podle čl. 10 směrnice o ochraně údajů při vymáhání práva, která upravuje pravidla zpracování osobních údajů policií, totiž platí, že zpracování biometrických údajů je možné pouze na základě výslovného povolení zvláštního zákona, který navíc obsahuje dostatečné záruky ochrany těchto dat.
"Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil v obou kontrolních protokolech to, na co jsme upozorňovali v našich podnětech ke kontrole, že právní úprava, která by odpovídala požadavkům směrnice, v obou případech chybí, respektive je nedostatečná," uvedl právník Jan Vobořil z IuRe.
Bez konzultace, bez zhodnocení dopadů do soukromí
Současně z kontrol vyplynulo i porušení povinnosti konzultovat před spuštěním systémů využívajících biometriku záměr s Úřadem pro ochr! anu osobních údajů nebo byly odhaleny nedostatky při povinném ! zhodnocení dopadů do soukromí.
"Porušování právních předpisů o ochraně osobních údajů se bohužel u zpracování biometrických dat jeví jako systémový problém, který souvisí s nedostatečnou implementací příslušné směrnice a kulantně řečeno velmi vlažným přístupem policie k respektování evropských právních předpisů," doplnil Vobořil.
Toto lze ilustrovat i tím, že používání biometrického systému na Letišti Václava Havla je vedle zmíněné směrnice nově regulováno i Nařízením o umělé inteligenci, které výslovně vyžaduje u těchto systémů povolení použití v národní právní úpravě, která obsahuje mimo jiné i systém soudního povolování použití.
Taková právní úprava zde ale zcela evidentně chyběla až do jejího schválení a nabytí její účinnosti počátkem srpna. Používání systému policií tak bylo nelegální i z pohledu tohoto nařízení a to od nabytí účinnosti jeho klíčové části na počátku února až do vypnutí systému v srpnu tohoto roku. Systém byl v provozu, přestože na jeho nel! egálnost byla policie opakovaně upozorňována a o věc se zajímala i média.
"Kontroly ÚOOÚ trvaly opravdu velmi dlouho. Například podnět ke kontrole systému na Letišti Václava Havla jsme podávali na ÚOOÚ už v roce 2021 a po celé čtyři roky, co provoz kamerového systému i dle závěrů ÚOOÚ porušoval právní předpisy, se proti němu nepodařilo ÚOOÚ účinně zasáhnout. Nějaké objektivní důvody, proč nebylo prošetření rychlejší, zde bohužel žádné nevidíme. Doufáme tedy, že ÚOOÚ bude alespoň nyní mnohem rychlejší a důslednější v tlaku na dodržování právních předpisů, prosadí nápravná opatření a udělí sankce odpovídající závažnosti porušení předpisů, institucí, která má u občanů naopak dodržování zákona vynucovat. Jinak tento systémový problém a jeho neřešení mohou vyvolávat pochybnosti o fungování právního státu," řekl Vobořil.
Úkol pro nového ministra
Problém by ale měl být předmětem zájmu i nového ministra vnitra, který by měl iniciovat revizi legislativy upravující zpra! cování zvláštních kategorií osobních údajů ze strany policie. Ta stávaj! ící úprava neodpovídající evropské směrnici je zjevně jednou z příčin tohoto systémového problému.
"Cílem není svazovat policii ruce při využití nových potenciálně přínosných metod pro její práci, ale vyvažovat přínosy se zásahy do soukromí a dát policii jasné mantinely, které budou zakotveny v zákonech schválených volenými zástupci lidu a budou tak pod veřejnou kontrolou. Stávající stav, kromě toho, že vede k porušování evropských právních předpisů, vytváří živnou půdou pro různé způsoby zneužití těchto technologií," uzavřel Vobořil.
autor: Tisková zpráva