Jsou online kasina legální?

Odpověď na výše uvedenou otázku je ve skutečnosti komplikovanější, než se na první pohled zdá. Ano, některá online kasina jsou legální, ale bohužel ne všechna. V České republice podléhají provozovatelé hazardních her Zákonu č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který jim přímo stanovuje hranice toho, co mohou a co ne.
Na internetu existuje spousta platforem, které propagují jednotlivá kasina, ale pokud si chcete porovnat online kasina vy sami, platforma Topnoaccountcasinos je k tomu ideální. Najdete zde přehledně zpracované recenze kasin bez registrace a jejich benefity. Kromě vstupních bonusů a nejrůznějších akcí pro nové uživatele jsou zde například k dispozici také analýzy jednotlivých her.
Současná legislativa hazardních her v České republice
Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který si můžete v plném znění prostudovat na stránkách Ministerstva financí České republiky, definuje jednotlivé pojmy spojené s hazardem a stanovuje pravidla nejen pro provozovatele hazardních her, ale také zákonná omezení, které musí respektovat i samotní uživatelé.
V paragrafu 10b například najdete pravidla vyplacení výhry, pokud u provozovatele nebylo zřízeno uživatelské konto. Pokud vás tedy zaujalo některé z kasin ve výše uvedeném odkazu, tato část zákona by vás mohla zajímat. Například uplatnit nárok na výhru máte až do jednoho roku ode dne vyhodnocení hry či od posledního dne konání karetního turnaje.
Provozovatel je také povinen umožnit uplatnění nároku na výhru alespoň na místě, kde přijímá sázky do této hazardní hry. Pokud provozovatel hazardních her nepřijde s omluvitelným důvodem, musí vám výhru vyplatit bez prodlení do maximálně šedesáti dnů ode dne uplatnění nároku. Pokud tedy čekáte na vyplacení vašich výher déle než tuto zákonem stanovenou dobu, daný provozovatel tím porušuje zákon.
Koho se zákon týká
Zákon o hazardních hrách jasně stanovuje pravidla pro vydání licence k provozování internetové hry. Licence se vydává na dobu šesti let, a pokud provozovatel kdykoliv během této doby přestane pravidla dodržovat, licence je mu okamžitě odebrána.
Tento zákon chrání především samotné uživatele, jelikož jednou z několika podmínek pro udělení licence na území České republiky je, například průhlednost vlastnické struktury, ze které jasně vyplývá, kdo je skutečným majitelem společnosti. Dále pak musí společnost prokázat finanční rezervy ve výši minimálně dvou milionů eur či zřízení jakéhosi interního kontrolního orgánu.
Dozorčími orgány, které dodržování podmínek licence kontrolují, jsou samotné Ministerstvo financí a Celní správa České republiky. Ministerstvo financí se zde zabývá správou rejstříku osob vyloučených z účasti v hazardní hře, evidencí seznamu zakázaných internetových her či projednáváním přestupků pověřených osob či poskytovatelů platebních služeb. Celní úřad zase řeší přestupky v oblasti samotných hazardních her.
Mezi tyto přestupky se může řadit například nevyplacení výhry v souladu se zákonem o hazardu, umožnění uživatelům zřídit více než jeden uživatelský účet či neumožnění nastavit si nebo odmítnout opatření k sebeomezení. Dále také Celní správa řeší umožnění hraní hazardních her uživatelům mladším osmnácti let. Za každý jednotlivý přestupek jsou provozovatelům ukládány nemalé pokuty.
Která online kasina jsou v České republice legální?
Jedná se o všechna kasina, která jsou držitelem platné licence vydané Ministerstvem financí České republiky. Kompletní seznam všech současných držitelů vydané licence najdete na samotných stránkách Ministerstva financí. Jelikož zde probíhají pravidelné kontroly a licence jsou neustále odebírány či naopak vydávány, tento seznam je každý měsíc až několikrát aktualizován.
Co se tedy děje s kasiny, které licenci v České republice nemají? Z pohledu zákona o hazardu a české legislativy jsou všechna takováto kasina nelegální. Ministerstvo financí takováto kasina identifikuje a poté je ukládá do seznamu blokovaných provozovatelů online hazardních her. Tento seznam je pak sdílen s poskytovateli internetového připojení a na základě ip adresy jsou všechny tyto platformy provozovatelem internetu blokovány.
Tento nastavený systém ale není příliš efektivní a například podle studie IPRH z roku 2022 stát každoročně vlivem nelegálního provozování hazardu přichází o miliardy korun. Většina nelegálně provozovaných online kasin má totiž sídlo v zahraničí a mimo Evropskou Unii, a proto je pro Ministerstvo financí nemožné u takovýchto subjektů zaručit, že budou výhry hráčům skutečně vyplaceny.
Doporučení pro zodpovědné hraní v online kasinech
Před hraním jakýchkoliv online hazardních her si nejprve jasně stanovte své limity. Nastavte si maximální částku, kterou si můžete každý měsíc na uživatelský účet poslat a nikdy ji nepřekračujte. U jednotlivých provozovatelů si také můžete nastavit interní limity každodenních sázek, abyste během jednoho nešťastného večera neprohráli všechny své peníze.
Dobře si prostudujte pravidla dané hry či loterie. Tento aspekt je jedním z vůbec nejdůležitějších, protože mnoho online hráčů se nechá snadno zlákat přitažlivým náhledovým obrázkem hry a okamžitě jdou hrát, aniž by investovali jakýkoliv čas do důkladného prostudování toho, jak daná hra vlastně funguje. Tímto krokem vás ve hře nemůže nic zaskočit, protože budete na všechno připraveni. Může vám to také pomoct s rozvojem nových herních strategií.
Vymezte si pro hraní čas. Nehrajte v práci, při řízení či během rodinných setkání. Berte hraní online hazardních her jako koníček a nesnažte se stát se ze dne na den milionářem. Pokud berete hraní jako únik před realitou, přečtěte si tento článek o prokrastinaci o digitálním úniku. Je také vhodné dobře si rozložit své herní relace, jelikož dlouhotrvající hra může ovlivnit lidské rozhodování a často tak vede k neuváženým rozhodnutím, kterých pak člověk druhý den lituje. Hrajte zodpovědně.
