Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků

17.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

Zájem turistů o Česko roste, a to zejména mezi zahraničními cestovateli. Letiště Václava Havla Praha odbavilo od přelomu března a dubna do konce října necelých 11,5 milionu cestujících, což je o 7,7 % více než před rokem. Přibylo zahraničních návštěvníků, kteří v létě tvořili podíl 54,5 % ze všech odbavených cestujících. Do Česka v letošním třetím čtvrtletí přicestovalo 7,9 milionu turistů, mezi nimi meziročně o 3,4 % více zahraničních návštěvníků. Vyplývá to z aktuálních dat agentury CzechTourism, Letiště Praha a sítě hotelů Czech Inn Hotels.

Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Z pohledu letiště se letní sezona vymezuje od přelomu března a dubna do konce října. V daném období bylo letos na Letišti Václava Havla Praha odbaveno téměř 11,5 milionu cestujících, meziročně o 7,7 % více. „V loňském roce jsme poprvé od koronavirové pandemie zaznamenali mírnou převahu zahraničních cestujících, tento trend letos ještě zesílil. Zahraniční cestující tvořili v letošní letní sezoně 54,5 % ze všech odbavených cestujících. Na příletech na naše letiště jich tak během letošního léta byly 3 miliony. To je meziroční navýšení podílu o 1,4 procentního bodu,“ sděluje Jiří Vyskoč, výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha. Nejčastěji do Česka létají turisté z Velké Británie, Itálie a Španělska.

Od začátku roku se největším meziročním přírůstkem cestujících vyznačují letecká spojení s Velkou Británií (o 163 tis. cestujících více) a dále se Spojenými arabskými emiráty (nárůst o 148 tis. cestujících) a Německem (o téměř 116 tis. cestujících více). „K nárůstu počtu cestujících u těchto zemí dochází díky tomu, že jsme na Letiště Václava Havla Praha přivedli nové dopravce a ve spolupráci s nimi otevřeli nové linky. Etihad Airways od letošního června provozuje nové pravidelné spojení s Abú Dhabí. Díky spolupráci s Emirates došlo na lince Praha–Dubaj k nasazení největšího pasažérského letadla na světě – Airbusu A380. A podařilo se přivést také společnost Condor, která dvakrát denně provozuje spojení s německým Frankfurtem,“ vysvětluje Jiří Vyskoč z Letiště Praha.

Roste zájem ze vzdálených zemí

Během třetího čtvrtletí letošního roku navštívilo Česko celkem 7,9 milionu turistů, meziročně o 2,2 % více. Domácí turisté tvořili 58,2 % všech příjezdů, zahraniční návštěvníci 41,8 %. Domácí návštěvnost tak zůstala stabilní, zatímco u zahraničních hostů vzrostla o 3,4 %. Nejvíce zahraničních cestovatelů přijelo ve třetím čtvrtletí letošního roku z Německa (660 tisíc), Polska (340 tisíc) a Slovenska (288 tisíc). Rostl i zájem turistů z Velké Británie a Rakouska. Praha zůstává nejoblíbenější destinací, když přivítala přes 2,2 milionu návštěvníků, vysokou návštěvností se vyznačuje také Jihomoravský (848 tisíc návštěvníků) a Jihočeský kraj (792 tisíc návštěvníků). Nejdelší průměrnou délku pobytu (4,8 dne) zaznamenal Karlovarský kraj, což odpovídá jeho lázeňskému charakteru. Naopak kratší pobyty jsou typické pro Prahu (3,4 dne) a Jihomoravský kraj (3,2 dne).

„Česko láká turisty po celý rok a do všech regionů. Tradiční sousední trhy si drží silnou pozici, ale prudce rostou i vzdálenější destinace – od Arabského poloostrova přes Brazílii až po Japonsko. Oproti roku 2019, tedy období před pandemií covidu-19, některé trhy výrazně překonávají tehdejší čísla. Například v případě Turecka vidíme nárůst v počtu příjezdů o více než 100 %, u Saudské Arábie o téměř 45 % a v případě Polska bezmála 43 %. Velmi pozitivní je také fakt, že meziročně rostou hodnoty napříč celým Českem,“ přibližuje František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, a dodává: „Od ledna do září 2025 přijelo do Česka 18,3 milionu hostů, kteří zde strávili 46,7 milionu nocí. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,55 dne. Rostoucí zájem vzdálených trhů, návrat asijských turistů a stabilní domácí poptávka vytvářejí silný základ pro další rozvoj cestovního ruchu v celé zemi.“

Hotely vedou mezi ubytovacími zařízeními

Od července do září 2025 dorazilo do tuzemských hotelů, penzionů a dalších hromadných ubytovacích zařízení 7,9 milionu hostů, ti zde strávili 21,2 milionu nocí. V meziročním srovnání jde o nárůst o 1 %. Jedničkou mezi ubytovacími zařízeními zůstaly hotely – využilo je 4,8 milionu hostů, tedy 60 % všech návštěvníků. Meziročně si polepšily o 4,1 %, přičemž počet domácích hostů vzrostl o 3,1 % a zahraničních o 2,7 %. Celkem 2,7 milionu hotelových hostů přijelo ze zahraničí. „Žijeme v provázaném světě, kde se informace za sekundu objevují na druhé straně světa. To má vliv i na hotelový trh. Lidé dávno necestují za památkami, ale chtějí akce, moderní dopravu, fungující ekonomiku i nové ubytovací možnosti,“ hodnotí výsledky Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes 2 miliony hostů, a dodává: „Pokud ekonomika bude dobře fungovat, a pokud budeme podporovat cestovní ruch, máme v Česku potenciál jít ještě výše.“

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše
Rakušanova obří zakázka po volbách. Turek otevřel citlivé téma
Vondráček (Svobodní): Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě
Kolář (TOP 09): Není právo veta přežitek?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Letiště Praha , TZ

autor: Tisková zpráva

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Já už těm slibům, že někdo pomůže rodinám nevěřím

A víte proč, protože vy politici pořád jen slibujete. A realita? Rodiny jsou na tom čím dál hůř. Jak to vysvětíte, když jsou údajně pro vás rodiny takovou prioritou? Tím vás myslím všechny politiky. Děkuji za odpověď. Božena

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků

7:33 Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků

Zájem turistů o Česko roste, a to zejména mezi zahraničními cestovateli. Letiště Václava Havla Praha…