Letiště Praha: Česko letos v létě lákalo více návštěvníků

Z pohledu letiště se letní sezona vymezuje od přelomu března a dubna do konce října. V daném období bylo letos na Letišti Václava Havla Praha odbaveno téměř 11,5 milionu cestujících, meziročně o 7,7 % více. „V loňském roce jsme poprvé od koronavirové pandemie zaznamenali mírnou převahu zahraničních cestujících, tento trend letos ještě zesílil. Zahraniční cestující tvořili v letošní letní sezoně 54,5 % ze všech odbavených cestujících. Na příletech na naše letiště jich tak během letošního léta byly 3 miliony. To je meziroční navýšení podílu o 1,4 procentního bodu,“ sděluje Jiří Vyskoč, výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha. Nejčastěji do Česka létají turisté z Velké Británie, Itálie a Španělska.
Od začátku roku se největším meziročním přírůstkem cestujících vyznačují letecká spojení s Velkou Británií (o 163 tis. cestujících více) a dále se Spojenými arabskými emiráty (nárůst o 148 tis. cestujících) a Německem (o téměř 116 tis. cestujících více). „K nárůstu počtu cestujících u těchto zemí dochází díky tomu, že jsme na Letiště Václava Havla Praha přivedli nové dopravce a ve spolupráci s nimi otevřeli nové linky. Etihad Airways od letošního června provozuje nové pravidelné spojení s Abú Dhabí. Díky spolupráci s Emirates došlo na lince Praha–Dubaj k nasazení největšího pasažérského letadla na světě – Airbusu A380. A podařilo se přivést také společnost Condor, která dvakrát denně provozuje spojení s německým Frankfurtem,“ vysvětluje Jiří Vyskoč z Letiště Praha.
Roste zájem ze vzdálených zemí
Během třetího čtvrtletí letošního roku navštívilo Česko celkem 7,9 milionu turistů, meziročně o 2,2 % více. Domácí turisté tvořili 58,2 % všech příjezdů, zahraniční návštěvníci 41,8 %. Domácí návštěvnost tak zůstala stabilní, zatímco u zahraničních hostů vzrostla o 3,4 %. Nejvíce zahraničních cestovatelů přijelo ve třetím čtvrtletí letošního roku z Německa (660 tisíc), Polska (340 tisíc) a Slovenska (288 tisíc). Rostl i zájem turistů z Velké Británie a Rakouska. Praha zůstává nejoblíbenější destinací, když přivítala přes 2,2 milionu návštěvníků, vysokou návštěvností se vyznačuje také Jihomoravský (848 tisíc návštěvníků) a Jihočeský kraj (792 tisíc návštěvníků). Nejdelší průměrnou délku pobytu (4,8 dne) zaznamenal Karlovarský kraj, což odpovídá jeho lázeňskému charakteru. Naopak kratší pobyty jsou typické pro Prahu (3,4 dne) a Jihomoravský kraj (3,2 dne).
„Česko láká turisty po celý rok a do všech regionů. Tradiční sousední trhy si drží silnou pozici, ale prudce rostou i vzdálenější destinace – od Arabského poloostrova přes Brazílii až po Japonsko. Oproti roku 2019, tedy období před pandemií covidu-19, některé trhy výrazně překonávají tehdejší čísla. Například v případě Turecka vidíme nárůst v počtu příjezdů o více než 100 %, u Saudské Arábie o téměř 45 % a v případě Polska bezmála 43 %. Velmi pozitivní je také fakt, že meziročně rostou hodnoty napříč celým Českem,“ přibližuje František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, a dodává: „Od ledna do září 2025 přijelo do Česka 18,3 milionu hostů, kteří zde strávili 46,7 milionu nocí. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,55 dne. Rostoucí zájem vzdálených trhů, návrat asijských turistů a stabilní domácí poptávka vytvářejí silný základ pro další rozvoj cestovního ruchu v celé zemi.“
Hotely vedou mezi ubytovacími zařízeními
Od července do září 2025 dorazilo do tuzemských hotelů, penzionů a dalších hromadných ubytovacích zařízení 7,9 milionu hostů, ti zde strávili 21,2 milionu nocí. V meziročním srovnání jde o nárůst o 1 %. Jedničkou mezi ubytovacími zařízeními zůstaly hotely – využilo je 4,8 milionu hostů, tedy 60 % všech návštěvníků. Meziročně si polepšily o 4,1 %, přičemž počet domácích hostů vzrostl o 3,1 % a zahraničních o 2,7 %. Celkem 2,7 milionu hotelových hostů přijelo ze zahraničí. „Žijeme v provázaném světě, kde se informace za sekundu objevují na druhé straně světa. To má vliv i na hotelový trh. Lidé dávno necestují za památkami, ale chtějí akce, moderní dopravu, fungující ekonomiku i nové ubytovací možnosti,“ hodnotí výsledky Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes 2 miliony hostů, a dodává: „Pokud ekonomika bude dobře fungovat, a pokud budeme podporovat cestovní ruch, máme v Česku potenciál jít ještě výše.“
autor: Tisková zpráva