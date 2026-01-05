Holubová spustila o kolébce zemi a diktátu z Kremlu

Herečka Eva Holubová, která byla výraznou podporovatelkou stran bývalé vládní koalice a veřejně se zapojila i do prezidentské kampaně Petra Pavla, se nyní ostře vymezuje proti nové politické situaci. Na Instagramu zveřejnila silně emotivní komentář, v němž dává najevo obavy z vývoje po nástupu nové vlády.
V úvodu svého vyjádření se herečka obrací na obyvatele Česka a zpochybňuje směr, kterým se podle ní země může ubírat. „Moravané, Češi i vy ostatní, kteří jste si zvolili naši vlast za svůj domov, ať už dočasně, nebo navždy. Můj příspěvek je určen lidem dobré vůle, ale hlavně vám, pro které byla tato země kolébkou, kteří jste se tu narodili. Opravdu chcete, aby nás zrádci a cizáci zavedli zpět do područí ‚Velkého bratra‘? Stýská se vám po diktátu Kremlu?“ píše Holubová.
Zdůrazňuje vztah k České republice jako k hodnotě, kterou podle ní nelze promarnit. „Tuto zemi jsme sice zdědili po předcích, ale především ji máme půjčenou od svých potomků. My jim ji nesmíme nechat ukrást,“ zdůrazňuje herečka.
Následně se pozastavuje nad volebními zisky některých politických subjektů a jejich vlivem, především pak SPD. „Já ani nevím, kolik SPD získala ve volbách. Sedm procent? Představitelé pomýlené a vypočítavé menšiny budou mluvit za většinu, která je nevolila? Budou jí vládnout?“ pokračuje.
Její výrok ale zároveň vyvolává otázky i kvůli jistému paradoxu, jelikož v předchozí vládní koalici rovněž působily politické strany, které dosahovaly relativně nízkých volebních zisků, přesto se podílely na výkonu moci.
Výzva směrem k Andreji Babišovi a hnutí ANO
Výrazná část komentáře pak míří přímo na předsedu hnutí ANO. „Padá to na vaši hlavu, Andreji Babiši. Chápu, že vás to asi netrápí. Tento národ pro vás koneckonců není a ani vám tato země nebyla kolébkou. Ale co vám udělala, že dovolíte, aby byla takto ponižována a zahanbována, že ji vydáváte do područí východního agresora?“ dodává vyčítavě směrem k premiérovi.
Závěr příspěvku má podobu výzvy k občanské aktivitě a apelu na opozici. „Bože, jste ještě horší, než jsem si myslela. Musíte se asi Tomia Okamury a těch ostatních hodně bát. Češi, nedejme se. Zůstaňme suverénním demokratickým právním státem. Apeluji na opozici, ale i na svědomité členy hnutí ANO, aby podnikli nějaké kroky, dokud je čas,“ uzavírá herečka Holubová.
Součástí příspěvku Holubové byl mimo jiné černobílý záběr ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova s titulkem o snaze Ruska udržet si sféru vlivu v Evropě, včetně Česka. Objevila se také provokativní malba Vladimira Putina a Donalda Trumpa vyjadřující obavu z destruktivního politického sbližování a jeho dopadů. Další snímky pracovaly se symbolikou totality a moci, včetně dobového nápisu „Smysl politiky KSČ – blaho člověka“, a nechyběl ani mediální výstřižek s titulkem kritizujícím SPD Tomia Okamury.
