Senátor Czernin: Popírání ruské účasti na teroristickém činu ve Vrběticích

05.01.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti SPD ve vládní koalici.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Signatáři takzvaných zvacích dopisů se ke svému činu nikdy nepřiznali. Vysvětluji si to tím, že se za svůj čin, který schvaloval sovětskou okupaci naší vlasti, hluboce styděli.

Čitelné podpisy Biľaka, Indry, Koldera, Kapka a Švestky se odhalily až v roce 1992, kdy kopii zvacích dopisů předal Václavu Havlovi Boris Jelcin.

V roce 2025 žijeme v jiné demokratické éře, za což nepřestanu být nadosmrti vděčný. Nicméně pánové Tomio Okamura a Radim Fiala za své proruské řeči a činy stud necítí. Naopak hrdě se k nim hlásí.

Nejnovější kapitola nese název: popírání ruské účasti na teroristickém činu ve Vrběticích. Přitom současný premiér Babiš byl tím, kdo o zapojení ruských agentů do útoku informoval.

K tomu nemůže být lhostejná opozice, ani vláda.

Účast SPD v koalici tato slova, která jsou v rozporu s českými zájmy, legitimizuje.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
