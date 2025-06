Letiště Praha: Do Abú Dhabí začaly létat Etihad Airways

První přílet dnes na pražském letišti přivítala vodní slavobrána. „Máme upřímnou radost, že se po řadě konstruktivních jednání podařilo navázat spolupráci s dopravcem Etihad Airways, který na našem letišti dosud nepůsobil. Nové spojení na nové letiště v Abú Dhabí je dalším úspěchem v naši strategii postupného rozšiřování nabídky dálkových spojení. Věříme, že si tato linka mezi cestujícími poměrně rychle získá oblibu a nabídne spojení nejen do Spojených Arabských Emirátů, ale i do dalších destinací v síti společnosti Etihad. Podle našich předpokladů by ji do konce letošního roku mohlo využít více než 50 tisíc cestujících,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Na trasu mezi Prahou a Abú Dhabí letecká společnost Etihad Airways nasazuje letadlo Boeing 787-9 Dreamliner, na jehož palubu lze v ekonomické a byznysové třídě usadit dohromady 290 cestujících. Linka bude v provozu čtyřikrát týdně: v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli.

„Naše nová linka otevírá cestujícím řadu možností. Zásluhou tohoto nového spojení budujeme pomyslný most mezi dvěma výjimečnými regiony, když propojujeme cestující z Blízkého východu se srdcem Evropy. Cestující mohou rovněž využít přestupy přes Abú Dhabí na návazné lety do destinací v Asii, Africe, Indickém subkontinentu a Austrálii,“ říká Antonoaldo Neves, generální ředitel letecké společnosti Etihad Airways.

„Přímé linky ze vzdálených trhů jsou jedním z klíčových faktorů, jejichž prostřednictvím můžeme do Česka přivést bonitní turisty. Spojení Etihad Airways nabízí nejen přístup ze Spojených arabských emirátů, ale i ze vzdálenějších destinací, jako je Indie, potažmo celá jihovýchodní Asie. V neposlední řadě jde o komfortní a atraktivní způsob cestování, který odpovídá očekáváním náročnějších klientů. Právě v těchto segmentech vidíme pro Česko a tuzemský cestovní ruch výrazný potenciál,“ vyzdvihuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Podle údajů CzechTourism vloni zamířilo do Česka z Blízkého východu přes 379 tisíc turistů. Nejčastěji volí Prahu a dále Karlovarský kraj, kde vyhledávají lázeňské služby, nákupy i nabídky přizpůsobené rodinám.

Let z Prahy do Abú Dhabí je cestou do hlavního a zároveň největšího města Spojených arabských emirátů, jež přirozeně spojuje tradici s inovacemi. Návštěvníky zde zaujme například Velká mešita šejka Zayeda, která se rozléhá na ploše 12 hektarů a pojme až 41 tisíc věřících. Příznivci umění mohou zavítat do místní pobočky francouzského muzea Louvre, popř. na procházku instalací světla, pohybu a zvuku v komplexu TeamLab Phenomena. Příznivci Formule 1 si mohou zaletět na závěrečný závod letošní sezony, který se koná v prosinci na okruhu Yas Marina. Ostrov Yas je také místem několika zábavních parků s programem pro celou rodinu, nachází se zde například Ferrari World věnovaný známé italské automobilce, rozsáhlý vodní park Yas WaterWorld, potažmo Warnes Bros. World s komiksovými superhrdiny jako Batman či Superman.