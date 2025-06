„Něco nám uniká.“ Vidlák vidí velkou díru v kauze Blažek

Tak si představte, že by za vámi přišel nějaký drobný zlodějíček, ať zařídíte, že věnuje městskému úřadu u vás v Miroslavi televizi a dvě autorádia, které mu policie po propuštění z kriminálu vrátila, protože nedokázala, že pochází z „čórek“. Řešil byste to také jako Pavel Blažek?

To mi neříkejte, že celá ta kauza je taková, jak to vypadá. Chápu, kdyby k Markétě Pekarové přišel na dovolené podezřele vypadající domorodec a nabízel mu za podezřele nízkou cenu nový „ajfoun“, ale že se nechá takhle nachytat matador zvaný Don Pablo, to se mi prostě nechce věřit. Něco jiného je, když licitujete o laciný šmuk, a i to vás může dostat do lochu, ale když jde o miliardy?

Zprostředkovává to advokát s typicky českým jménem Karím Titz z firmy Martina Nejedlého, jde o člověka, co seděl za vytunelování mafie... Co by se na tom mohlo pokazit, že?

Něco nám uniká... Třeba nějaká nová Blažkova jachta nebo nový Blažkův mrakodrap nám uniká. Ale uznávám, že za dvanáct miliard do kapsy už stojí za to zničit vládu klidně s celým státem.

Že ono to celé vypadá opravdu divně? Leccos se začalo vykládat už o víkendu...

Kdybych byl internetový konspirátor, myslel bych si, že tady vláda snaživě dodělala akci někoho, koho do úřadu posadil Biden a Trump ho propustil. Takhle se to dělá, když potřebujete financovat nějakou tajnou operaci, o které vaše vláda raději ani nechce vědět. Ale je to tak typicky české, že ty bitcoiny raději budu vysvětlovat hloupostí a hamižností než zlým úmyslem.

Na CNN Prima NEWS se po projevu Petra Fialy propadá do mdlob komentátor Martin Schmarcz. Že prý Fiala neměl přiznávat vinu, měl z vlády vyhodit STAN a dovládnout, protože Babiš by to tak udělal a „stejně ho lidi mají rádi“. A že celý tento skandál je „nutella na steroidech“ a nechápe, kdo Fialovi píše projevy. Není vám pana Schmarcze a i mnoha dalších lidí spíše blízkých vládě už trochu líto?

To mají za to, že stáli na té správné straně... mafiánů a zlodějů. Tři roky jim říkáme, že Fiala je katastrofa, ale pochopili to, až když jim to Fiala ukázal sám. Najednou nejsou vůbec hodnotoví, ale prodejní jak holky v Perlovce. Evropské hodnoty dostaly úplně nový rozměr. Tak stáli na straně narcistického Petra Fialy, až spolu s ním i padnou. Že by mi to bylo líto, to nemohu říct.

Vláda z 99 % procent dovládne v této konstelaci, protože Vít Rakušan „nechce utíkat z boje“. Už pracujete na překopání kampaně STAČILO!? Protože možná byste za ty peníze mohli jet s paní Konečnou a zbytkem na tři měsíce k moři a stejně byste se do Parlamentu snad dostali?

Myslím, že si teď oba nejvíc odpočineme mezi lidmi na debatách, protože smích léčí. Ale jinak máte pravdu. Kdybychom to věděli dřív, nemuseli jsme si půjčovat. Nedávno se mě ptala ČTK, co považuju za svou největší výhodu při kandidatuře v Jihomoravském kraji, a já jim na to odpověděl, že mojí největší výhodou je, že tam kandiduje neschopný a ulhaný premiér. Ale to jsem ještě netušil, jak moc velká výhoda to je. Já vlastně potřebuju, aby dovládl, protože předvolební debaty s ním vejdou do dějin.

Vy jste komentoval nedávný útok Ukrajinců na ruské nosiče jaderných zbraní – známý jako Operace Pavučina – jako něco, co nás přibližuje k jaderné válce. A smál se vám europoslanec Zdechovský. Nepřešlápl jste trochu? On to byl jistě ukrajinský úspěch, proč jim to nepřiznat.

Já jim ho přiznávám. Byl to vpravdě husarský kousek. Ukrajinský konflikt má v sobě jednu nepříjemnou vlastnost. Pokud se Rusku bude na bojišti dařit, Ukrajina prohraje a my s ní. Pokud se Rusku na bojišti dařit nebude, může dojít na jadernou válku, kterou prohrajeme úplně všichni. Já prostě nevidím žádnou cestu, jak by se tato válka nad Ruskem dala vyhrát. Vybíráme si jen, jak moc nás ta prohra bude bolet. A když se nedá vyhrát, je rozumné prohrát co nejméně.

Ale co se namáhám, tuto úvahu stejně naši hodnotově ukotvení spoluobčané nepochopí.

Europoslanec Zdechovský byl na Slovensku kontrolovat využití dotací z EU. U tamní vlády se nesetkal s aplausem. Nicméně krást by se přece nemělo, ani z těch evropských dotací...

On tam nějakou rozkrádačku našel? Neříkejte mi, že rozumí účetním výkazům. On tam prostě dojel a přetlumočil celou řadu „zaručených historek“, jak se tam krade. Takže si počkáme na důkazy, které přinesl, a soudy, které to rozhodnou. Do té doby nám Tomáš Dechovský jen vyprávěl legendy na principu „jedna paní povídala“.

Na Slovensku byli i Miloš Zeman, Petr Drulák a další, kteří se zúčastnili akce spolku Svatopluk s účastí Roberta Fica. A byly z toho všelijaké obavy, jaké temné sítě se tam spřádaly. Co o tom víte vy, když je profesor Drulák zahraničněpolitickým mentorem STAČILO!?

Ano, spřádali jsme tam strašně temné pikle. Představte si, že se tam domlouvala spolupráce v rámci V4 a dělaly se kamarádšofty se Slováky a Maďary. Něco strašného. Jak k tomu přijde Lipavský, že? Mluvilo se tam o ekonomické spolupráci, bo V4 má šedesát čtyři milionů obyvatel, a to je jednak solidně velký trh, ale také dost velká síla ve středoevropském prostoru. Také tu ještě nemáme islámský chalífát a nechceme obětovat průmysl ve prospěch uhlíkové neutrality. Jak říkám, dělali jsme tam samé hrozné věci.

Sociální demokracie jde do voleb sama. Nebudete mít trochu máslo na hlavě, pokud dostanou zhruba tři procenta, které jim přisuzují průzkumy teď? Vy jste se s nimi nakonec nedomluvili, Babiš nakonec taky ne, vlastně ani Šlachta.

Když se s Maláčovou nedomluvil ani Babiš, ani Šlachta, ani Vidlák, tak zřejmě nebude chyba v Babišovi, Šlachtovi a Vidlákovi, ale chyba bude spíš v Maláčové, ne? Oni mají pořád pocit, že jsou tou třicetiprocentní stranou a jen se někde stala drobná chyba. A tak se chovají jako za Sobotky a nevidí, že za tím už nic není. Jako, vím, že u nás neakceptovali referendum o EU i NATO, ale hrozně by mě vlastně zajímalo, co jim nešlo pod nos od Babiše nebo Šlachty.

Ale tak či onak, SOCDEM vyslyší volání liberálních komentátorů, že je lepší prohrát, ale neztratit tvář. Víte, jak se říká politické straně, která poslouchá pražské novináře místo vlastních voličů? Hloupá strana.

Jen taková perla. O2 TV, přední operátor kabelové televize, se sloučil se službou Oneplay, kterou provozuje TV Nova. Na tom není nic divného, Kellnerovi koncentrují své firmy. Ale klientům O2 TV byla automaticky naúčtována i služba Oneplay a stěžují si, že se s nimi nikdo nebaví. Jsou toto pro vás jevy, které si v kapitalismu mají vyřešit účastníci trhu se zákazníky, nebo s tím má stát něco dělat?

Jéžiš... a já se lekl, že nám zase něco účtuje Česká televize. To jsem si oddechl. Myslím, že v tomto ohledu má zákazník celkem snadnou možnost zásahu. Prostě to nebude využívat a platit. Komerčním televizím se nemusí platit veřejnoprávní výpalné. Bez potravin se žít nedá, ale bez televize se dá fungovat docela dobře. Tady bych řekl, že samotržní regulace zafunguje velmi rychle a z této korporátní „prasárny“ bude mít největší radost Netflix či jiný provozovatel kabelovky.