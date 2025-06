V létě 2022, jen pár měsíců po vpádu na Ukrajinu, Rusové ohrožovali mimo jiné i město Sumy, které sousedí s ruskou Kurskou oblastí. Když Ukrajinci v září 2022 podnikli úspěšnou protiofenzivu, obyvatelé města Sumy, ale i Charkova a dalších měst si mohli oddechnout. Jenže teď se karta opět obrací. Ukrajinci hlásí, že je město Sumy opět ohroženo postupujícími ruskými silami.

Podle ukrajinského velení je situace v Sumské oblasti složitá, ale stále řešitelná. „Situace v pohraniční oblasti Sumské oblasti zůstává složitá, dynamická, ale kontrolovatelná,“ uvedl na facebooku šéf vojenské správy Oleh Hryhorov.

Rusové jsou asi 20 až 25 km od města Sumy, což je vzdálenost, kterou dokáže překonat opravdu velké množství ruských dronů.

Svou sílu ukázaly drony i při operaci Pavučina. Server amerického listu The Washington Post napsal, že Ukrajinci zasáhli nejméně 13 strategických bombardérů v hloubi území Ruska, které Ruská federace pravidelně používala k dálkovým raketovým útokům na cíle na Ukrajině, na což upozornil Will Goodhind, geoprostorový analytik z Contested Ground, výzkumného projektu, který využívá satelitní snímky ke sledování ozbrojeného konfliktu.

Mezi poškozenými letadly bylo nejméně osm bombardérů Tu-95, letadel s dlouhým doletem schopných nést jaderné zbraně, uvedli experti.

24. poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn k úspěšnému ukrajinskému dronovému útoku na sociální síti X napsal, že někdo z americké strany, konkrétně někdo z úřednických struktur, které Flynn označil známým souslovím Deep State, se na útoku podílel. Je totiž přesvědčen, že 47. prezident USA Donald Trump o útoku nevěděl a že se na jeho přípravě podílel někdo, kdo si na americké straně moc přeje vyprovokovat Rusko.

„Nevěřím, že nedávná eskalace proti ruské strategické bombardovací flotile byla schválena prezidentem Trumpem nebo s ním byla koordinována. Spíše si myslím, že Deep State nyní jedná mimo kontrolu zvoleného vedení našeho národa. Věřím, že tyto osoby uvnitř (někteří i mimo) Deep State se úmyslně snaží vyprovokovat Rusko k velké konfrontaci se Západem včetně Spojených států. Nyní je čas podniknout agresivní kroky proti těm, kteří zneužívají svou autoritu státních zaměstnanců k manipulaci zvoleného vedení našeho národa,“ napsal Flynn.

