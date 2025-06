Fiala jel do Pardubic. Ale i tam ho pronásledoval Blažek

Veřejnost i politická scéna vyjadřují v rámci bitcoinové kauzy obavy ohledně důvěryhodnosti vlády a jejího postupu v této záležitosti.

Když se v rámci předvolební tour premiér zúčastnil kontaktní akce v Pardubicích, odpovídal proto i na dotazy veřejnosti týkající se tohoto skandálu. Na otázku jednoho z občanů, zda se nebojí, že jej i jeho vládní kabinet kauza poškodí, a jestli mu ministr Blažek neposlal nějaké peníze, Fiala odpověděl velmi důrazně: „Žádné peníze se neztratily! Tato kauza se liší od jiných, kde se někde ztratí nějaké peníze. Pan ministr odstoupil za to, prosím vás, berte to, teď to říkám v uvozovkách, pan ministr odstoupil za to, že státu přinesl miliardu, a ta miliarda prokazatelně je. To není, jako že se někde ztratily peníze.“

Dodal, že hlavním problémem je, že se kolem toho objevily nejasnosti: „Objevily se kolem toho různé typy pochybností a na rozdíl od našich politických soupeřů, kde jejich lídr chodí každý den k soudu už celé roky a neděje se nic, tak pan ministr Blažek během několika hodin přijal politickou odpovědnost a odstoupil. Není obviněn, není žádným způsobem obžalován nebo něco, žádné peníze se neztratily, ale jsou tam nejasnosti. Jsou. A pan ministr Blažek okamžitě přijal politickou odpovědnost a odstoupil,“ uvedl Petr Fiala, který svou reakci zveřejnil na sociální síti X.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala přiznal, že ho kauza netěší a že je třeba ji důkladně vyšetřit. Zároveň zdůraznil, že je nutné vyvrátit nebo potvrdit podezření, že stát mohl být prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zneužit k legalizaci výnosů z kriminálních aktivit.

V této souvislosti rovněž oznámil svolání Bezpečnostní rady státu, aby se zabývala okolnostmi kauzy a připraveností státu na nové hrozby v kyber prostoru.

Předseda vlády opakovaně uvedl, že věří, že Blažek jednal v dobré víře, a ocenil jeho rozhodnutí rezignovat. Premiér také uvedl, že o daru byl informován neoficiálně až po jeho přijetí a že se o transakci dozvěděl „mezi řečí“ bez detailních informací. Celou záležitost označil za politicky a reputačně problematickou, ale odmítl spekulace o záměrném pochybení ze strany vlády.

Rovněž odmítl spekulace, že by vláda nebo ODS měly zájem pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za finanční plnění, a označil je za záměrné lži šířené bez důkazů. Přestože přijal Blažkovu rezignaci, uvedl, že věří, že Blažek jednal v dobré víře, i když podcenil politicko-etický aspekt celé věci.

Psali jsme: „Bude se vyšetřovat,“ slíbila Decroix. Ale bývalá ministryně pochybuje

Opozice včetně hnutí ANO a SPD požaduje demisi celé vlády a plánuje vyvolat hlasování o nedůvěře. Koaliční partneři, jako například STAN, vyjádřili potřebu důkladného vyšetření kauzy, ale zatím neindikovali záměr opustit vládu.

Pro ministra spravedlnosti Pavla Blažka to zřejmě znamená definitivní konec jeho politické kariéry, skončí nejpozději po podzimních sněmovních volbách i jako poslanec. Premiér oznámil, že novou ministryní spravedlnosti má být poslankyně Eva Decroix (ODS).

Kauza darovaných bitcoinů, která vedla k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se stala jedním z největších politických skandálů v České republice v roce 2025. Její podstata spočívá v přijetí daru v hodnotě přibližně miliardy korun Ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl v roce 2017 odsouzen za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Po propuštění z vězení v roce 2021 Jiřikovský získal zpět přístup k elektronickému zařízení, na kterém byly uložené bitcoiny. Následně nabídl darování části těchto bitcoinů státu. Ministerstvo spravedlnosti dar přijalo a bitcoiny prodalo v aukcích, čímž získalo značné finanční prostředky. Přijetí daru vyvolalo obavy z možného praní špinavých peněz.

Kauza má širší dopad na důvěru veřejnosti ve státní instituce a vyvolala diskusi o transparentnosti a etice ve veřejné správě.