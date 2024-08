Letiště Praha: Do čela Czech Airlines Handling byl zvolen Jiří Jarkovský

”S celou situací se podrobně seznamuji. V první řadě chci podpořit stávající i nové zaměstnance a ujistit je, že jejich práce je pro bezproblémový odlet cestujících či jejich návrat zpět domů zásadní. Pasažéři se osobně potkávají zejména s našimi kolegy u odbavovacích přepážek, případně v reklamacích. Je tu ale mnoho lidí, kteří v zázemí letiště vynakládají velké úsilí na to, aby všechna letadla odletěla kompletně naložená,” uvedl Jiří Jarkovský, předseda představenstva CSAH.

Jiří Jarkovský se pohyboval v oblasti letectví už od roku 1995, kdy byl nejdříve vedoucím provozu a následně výkonným ředitelem úseků odbavení u Českých aerolinií, a.s. Poté se přesunul do společnosti Czech Airlines Handling, kde působil šest let na pozici předsedy představenstva. Poslední čtyři roky zastával funkci předsedy představenstva ve společnosti DPOV a.s., která je dceřinou společností Českých drah, a.s.