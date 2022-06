Letiště Praha: Jak se připravit na bezpečnostní kontrolu

reklama

Čtvrtý díl rad a tipů Letiště Praha pokračuje tématem bezpečnostní kontroly. Na tu se cestující může připravit už doma, urychlit tím celý proces a ušetřit čas a případné stresové situace, které by mohly nastat. V první řadě doporučujeme dorazit včas už na letiště. U kratších letů 2,5 hodiny před odletem, u dálkových linek tři hodiny.

Na bezpečnostní kontrolu je důležité dojít včas, tedy hned po odbavení. Může zde dojít ke zdržení i z důvodu časově náročnější kontroly jiných cestujících, kteří nejsou dostatečně na kontrolu připravení, nebo je nutné řešit přítomnost zakázaných předmětů či odložených zavazadel.

Veškeré informace najdete ZDE

1. Připravte se na bezpečnostní kontrolu již doma při balení příručního zavazadla, základem je:

Mít všechny tekutiny, aerosoly a gely v baleních o maximálním objemu 100 ml a umístit je do průhledného, opakovaně uzavíratelného plastového sáčku. Tento sáček může mít objem maximálně 1 litr a je povolen pouze jeden na osobu. Mezi tekutiny, aerosoly a gely patří i krémy, pasty nebo antiperspiranty, ale i některé jídlo, například nápoje, medy a džemy. Větší množství lze přepravit pouze v odbaveném zavazadle. Výjimkou jsou léky, případně speciální výživa a jídlo pro malé děti.

Mít elektroniku a náhradní baterie vždy pouze v příručním zavazadle. To se týká také powerbank a elektronických cigaret. Myslete i na maximální povolenou kapacitu powerbank a jiných lithiových baterií, která je 100 Wh.

Nezapomeňte zkontrolovat, že v příručním zavazadle nemáte žádné potenciálně nebezpečné předměty, jako například nože, nůžky nebo hořlaviny.

Jak sáček s tekutinami, tak elektroniku či powerbanku si zabalte, pokud možno, navrch zavazadla, abyste se k nim snadno dostali. Budete je totiž muset předložit k bezpečnostní kontrole. Tekutiny i elektroniku dávejte samostatně do bedýnek před rentgenem, nesmí být překryty žádnými jinými předměty. Pokud si průhledný sáček na tekutiny zapomenete, dostanete jej i přímo na bezpečnostní kontrole. Mělo by se však jednat o poslední záchranu.

Dron lze převážet v kabinovém zavazadle, pokud to nezakazuje přímo letecká společnost (Emirates např. neumožňuje). V odbaveném zavazadle dron problém není, ale baterie je vždy potřeba vyjmout a převážet v kabinovém zavazadle

2. Jak proběhne bezpečnostní kontrola

K samostatné kontrole a do bedýnky zvlášť předložte: notebooky, rozměrná elektronická zařízení, tekutiny, aerosoly a gely. Tyto předměty ničím nepřikrývejte.

Do boxu odložte veškeré svrchní oděvy a pokrývky hlavy, pásek i hodinky. Z kapes oděvu, který máte na sobě, odložte veškeré kovové i nekovové předměty

Předložte ke kontrole všechna svá zavazadla. Zavazadla vkládejte do rentgenu jednotlivě

Při průchodu stanovištěm vyčkejte pokynů bezpečnostních pracovníků

3. Dostavte se k bezpečnostní kontrole s dostatečnou časovou rezervou

V letošním roce se očekává návrat velkého množství cestujících na paluby letadel. Aby vaše odbavení proběhlo hladce, je potřeba se jak na letiště, tak i na bezpečnostní kontrolu dostavit s dostatečnou časovou rezervou. U kratších letů se doporučuje být na letišti 2,5 hodiny před odletem, u dálkových linek 3 hodiny. Důležité je dojít také na bezpečnostní kontrolu včas, tedy hned po odbavení. Může zde dojít ke zdržení i z důvodu časově náročnější kontroly jiných cestujících, kteří nejsou dostatečně na kontrolu připravení, nebo je nutné řešit přítomnost zakázaných předmětů.

4. Z kapes všechno ven

Na letišti je nutné ke kontrole předložit všechny osobní věci, které máte u sebe, například po kapsách. Určitě nezapomeňte na všechny kovové předměty, typicky pásky, hodinky, šperky, mince a v některých případech i obuv, která může mít v sobě kovové výztuhy. Odložit bude nutné také svrchní oděv a pokrývku hlavy. Pokud cestujete do USA, boty na tamních letištích u bezpečnostní kontroly sundávejte automaticky, jedná se o místní požadavek.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete procházet bezpečnostním rámem, ať už je to kvůli kardiostimulátoru či defibrilátoru nebo z důvodu těhotenství, uvědomte pracovníky bezpečnostní kontroly. Umožní vám průchod vypnutým rámem nebo boční brankou, kontrolu poté provedou jiným způsobem.

Tip: Pití si s sebou přes bezpečnostní kontrolu vzít nemůžete, prázdnou lahev či cestovní sáček na pití ano. V terminálech jsou pak pro cestující k dispozici fontánky s pitnou vodou, kde si mohou lahve naplnit. Všechna bezpečnostní pravidla najdete detailně popsané také na webu Letiště Praha. Můžete se zde podívat i na seznam nejčastěji dotazovaných předmětů.

Přeprava alkoholu a tabákových výrobků

Z bezpečnostního hlediska lze přepravit alkoholické nápoje pouze v originálním prodejním balení. U alkoholických nápojů s obsahem alkoholu mezi 24 a 70 procenty je povoleno 5 litrů na osobu. Na přepravu nápojů s obsahem alkoholu do 24 procent omezení není, nad 70 procent přeprava není možná.

Množství cigaret, které můžeme přepravit na palubě letadla, závisí především na cíli naší cesty. Přípustné množství se týká příručního i registrovaného zavazadla dohromady.

Limity tabáku na území Evropské unie:

1 kg sušeného tabáku nebo

200 kusů doutníků nebo

400 kusů doutníčků nebo

800 kusů cigaret.

Limity tabáku mimo území Evropské unie:

250 g sušeného tabáku nebo

50 kusů doutníků nebo

100 kusů doutníčků nebo

200 kusů cigaret.

Pozor! Tabák i alkohol nemohou převážet cestující mladší 17 let. Je nutné také přihlédnout k velikosti příručního a registrovaného zavazadla. Vše, co chcete přepravit, se musí vejít do těchto zavazadel.

