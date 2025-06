Konečná (KSČM): Stát na správné straně? Na straně občanů ČR

V posledních dnech slyšíme od koalice SPOLU stále dokola heslo o „stání na správné straně“. Podle nich to znamená bezvýhradnou podporu Ukrajiny – ať to stojí, co to stojí. Ale kdo se dnes opravdu ptá, co to bude znamenat pro nás, pro občany České republiky?

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 20% Neměl 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5993 lidí

Podpora Ukrajiny a navyšování vojenských výdajů na 3,5 % HDP, a v dalším kroku dokonce až na 5 %, znamená jediné: v rozpočtu bude chybět zhruba 400 miliard korun. Koalice SPOLU už teď naznačuje, kde tyto peníze vezme – zpoplatní vysoké školy, zavede poplatky ve zdravotnictví, zmrazí valorizaci důchodů a omezí další výdaje, které chrání životní úroveň nás všech.

Chceme opravdu platit za vzdělání, zdravotní péči a přijít o jistotu důstojných důchodů jen proto, abychom „stáli na správné straně“ podle představ několika politiků? Nebo je správná strana ta, která chrání zájmy českých občanů, jejich rodin a budoucnosti naší země?

Ptá se vás na to někdo? My ano. Protože stát na správné straně znamená stát na straně lidí, kteří tvoří Českou republiku.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

