SOCDEM: Pravice myslí na zbrojaře a lobbisty

Jedna Černochové stíhačka F-35, přijde zhruba na 13 miliard korun. Za takovou částku by se dala provozovat bezplatná veřejná doprava pro všechny dojíždějící ve Středočeském kraji zhruba 8 let. (Roční příjmy ze středočeského jízdného činí přibližně 1,6 miliardy.)

Bezplatné jízdné pro lidi nad 65 let by středočeský rozpočet vyšlo ročně přibližně na čtvrt miliardy. Jedna stíhačka by ho tak uhradila na celých příštích 50 let! Tedy přibližně do roku 2076.

Pravice myslí na zbrojaře a lobbisty, pro sociální demokraty jsou lidé na prvním místě.

Sociální demokracie SOCDEM

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

