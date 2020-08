Letiště Praha: Poslední prázdninový víkend v Runway Parku na téma Zpátky do školy

reklama

Než se děti vrátí do školy, Česká spořitelna je v Runway Parku naučí finanční gramotnosti a Český atletický svaz zase pohybové gramotnosti. Návštěvníci se mohou těšit i na zónu od operátora O2, který si připravil zejména prezentaci projektu O2 Chytrá škola a promítání dokumentárního filmu o kybergroomingu V síti, který měl v českých kinech premiéru v únoru tohoto roku. V Runway Parku se objeví také velká zóna od ŠKODA AUTO s programem pro děti a proběhne zde autogramiáda veslaře a olympionika Ondřeje Synka a cestovatele Jiřího Kolbaby. V Runway Parku mohou příchozí tento víkend podpořit pacientskou organizaci Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel a seznámí návštěvníky s novým projektem s názvem NADOTEK.

Tradiční součástí Runway Parku bude také prohlídka dopravního letadla Airbus A319 či komentované prohlídky speciální letištní techniky. Dále několik ukázek letištních profesí, jako psovodů a sokolníků, kteří se svými zvířecími pomocníky představí, co jejich práce na mezinárodním letišti obnáší či ukázky letištních hasičů. Detailní program na každý den je k dispozici ZDE.

Do Runway Parku se návštěvníci dostanou buď městskou hromadnou dopravou (linka 100, 119 a 191) – zastávka na znamení Runway Park přímo před vstupem do zábavního parku, nebo automobilem s možností parkování na Letišti Praha v parkovacím domě PC COMFORT za zvýhodněnou cenu 100 Kč za den při online rezervaci předem nebo po předložení vstupenky z Runway Parku na dispečinku. Následně ze zastávky na Terminálu 1, který je hned u parkovacího domu, bude v krátkých intervalech jezdit kyvadlová doprava zdarma nebo městská hromadná doprava (linka 100, 119 a 191) na zastávku Runway Park. Při vstupu do Runway Parku se prochází bezpečnostní kontrolou.

Vstupenky do Runway Parku jsou k dostání online v prodejní síti GoOut.cz či na webových stránkách Letiště Praha (ZDE), kde návštěvníci najdou také kompletní informace včetně programu na jednotlivé víkendy. Cena vstupného do Runway Parku je pro dospělé za 180 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 450 Kč.

Nová otevírací doba Runway Parku:

PÁ – výstavní část se zábavním programem od 14:00 do 18:00

SO a NE – výstavní část se zábavním programem od 10:00 do 18:00

Jako celé Letiště Praha, tak i Runway Park podléhá zvýšeným hygienickým nárokům a bude zároveň respektovat vždy aktuální nařízení a doporučení vlády pro venkovní akce.

