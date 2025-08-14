Nelíbil se vám „Chi chi“? Máte smůlu. ČT nasazuje „čističe trubek“

Česká televize před časem zařadila do vysílání pořad, který u části diváků budí spíše rozpaky než nadšení. Už pozítří odvysílá šestý díl kontroverzního Chi Chi na gauči, tentokrát s hostem, který svým jménem i vystupováním rozhodně nenechá nikoho chladným – umělcem vystupujícím pod pseudonymem Chad Clitt.
Jde o umělecký pseudonym pražského drag king performera, jehož jméno v sobě nese dvojsmyslnou kombinaci. První část „Chad“ evokuje jméno hollywoodské hvězdy Brada Pitta, zatímco „Clitt“ nápadně připomíná anglický slangový výraz pro ženský pohlavní orgán. Chad Clitt je zároveň známý jako imitátor legendárního showmana Dana Nekonečného.
Pořad, který moderuje drag queen Chi Chi Tornado, je terčem ostré kritiky nejen na sociálních sítích, kde se diskutuje jak o obsahu, tak o samotném moderátorovi. Část diváků kritizuje i Českou televizi za to, že takový program financuje z koncesionářských poplatků, a netají se tím, že by za něj platit nechtěli.
O tom, že Chi Chi na gauči rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější projekty veřejnoprávní televize, svědčí i hodnocení na portálu ČSFD, kde má pořad doposud pouhých 31 %, a recenze uživatelů se nesou spíše v negativním duchu.
Za pozornost také stojí, čemu se umělec Chad Clitt věnuje na svých sociálních sítích. Prezentuje se zde jako „československý playboy“ a pravidelně zveřejňuje poměrně odvážné fotografie, kterými provokuje a umocňuje svou nekonvenční image.
Na jedné z jeho instagramových fotografií je Chad Clitt například zachycen v odvážném a provokativním kostýmu, který připomíná retro estetiku 80. let. Má na sobě paruku s dlouhými vlnitými vlasy, hustý knír a vysoké bílé ponožky. V rukou drží dárkovou krabici, z níž vyčnívá dlouhá klobása umístěná tak, aby působila jako narážka na mužské přirození.
Podle popisku k fotografii slibuje, že na show Queeriety přinese „ty nejchutnější dárky“.
Zdroj: Instagram Chada Clitta
Další snímek zachycuje, jak Chad Clitt vystupuje na jevišti v kostýmu připomínajícím tradiční zobrazení Ježíše Krista, jako by se do jeho role zcela vžil. Má na sobě bílé roucho s vyobrazením hořícího srdce Ježíšova uprostřed hrudi, doplněné rudou šerpou přes rameno. Vlasy má spuštěné na ramena, stojí v dramatické póze s rozpaženýma rukama, hlavou zakloněnou a výrazem, který působí téměř mesiášsky.
Jinde se zase nechal zvěčnit v provokativní póze, oděný pouze do černého flitrovaného saka, které nechává odhalenou většinu jeho těla. Nejnápadnějším prvkem je kovová rekvizita umístěná v oblasti rozkroku, která svým tvarem a dvěma lesklými koulovými ozdobami připomíná pánské přirození, čímž scéna opět získává silný erotický podtext.
V popisku k tomuto příspěvku se označuje za samozvaného československého playboye, který „rád čistí trubky, vrtí zadkem a strká svůj knír do cizích záležitostí“.
Mezi jeho umělecké počiny patří i stylizovaná fotografie, kde se Chad Clitt objevuje v roli jakéhosi odvážného, lehce parodického „Adama“. Na hlavě má věnec z listů, který připomíná antickou mytologii. Horní část těla nechává zcela odhalenou, přičemž střed zakrývá pouze sukénka z velkých listů. V ruce drží ovoce, které evokuje biblické jablko poznání.
Umělec k této fotografii dodává: „Možná nebudete souhlasit, ale takto vypadá dokonalé mužské tělo.“
Na fotografii z Prague Pride pózuje Chad Clitt uprostřed davu s vějířkem v LGBT barvách, oblečený do barevného body.
Letos byl mezi účinkujícími queer varietní show Prague Pride, kde se na pódiu objevil po boku českých Drag Kings a Drag Queers. Vstupné na tuto akci bylo 600 Kč.
O tom, že pořad Chi Chi na gauči dlouhodobě čelí vlně negativních reakcí, svědčí i nedávné vyjádření jeho moderátora Petra Vostárka, vystupujícího jako první česká drag queen Chi Chi Tornado. V rozhovoru pro DVTV přiznal, že zvažuje konec své kariéry v této roli. Důvodem jsou podle něj útoky, které překročily hranice lidskosti.
K peprným reakcím a útokům, které podle něj překročily hranici lidskosti, řekl: „Pořad Chi Chi na gauči je hodně provokativní, takže jsem čekal nějaké reakce. Tak hlubokou nenávist a útoky za hranou lidskosti jsem ale nečekal. Rozhodnutí Ondřeje Brzobohatého nevystupovat jako Tiffany Richbitch chápu, protože nad tím už přemýšlím taky,“ uvedl Petr Vostárek, jenž jako Chi Chi Tornádo začal vystupovat jako drag queen před více než třiceti lety.
Vysvětlil také svůj pohled na kritiku drag show: „Nechápu, že spousta lidí odsuzuje někoho, kdo se občas převlékne za ženu. Třeba Divadlo Járy Cimrmana je na dragu postavené a nikdy to nikomu nevadilo. Někteří myslí, že drag show je něco úchylného a sexuálně nás vzrušuje, což je nesmysl. Drag je performance, spousta umělců to miluje proto, že jsou tam svobodní,“ dodává v rozhovoru pro DVTV.
Sám Vostárek také zdůrazňuje, že proměna v Chi Chi Tornádo je pro něj zdrojem radosti a sebevědomí: „Když ráno vstanu a podívám se do zrcadla, nevidím tam toho malého tlustého plešatého chlapa. Vidím tam krásnou štíhlou nalíčenou dámu,“ zmínil Petr Vostárek.
K rozhodnutí Petra Vostárka o možném konci coby Chi Chi Tornádo se vyjádřil na sociální síti také senátor Zdeněk Hraba. Podle něj útoky, kterým čelí, souvisejí s tlakem, který vyvolávají sami progresivisté. „Útoky bývají za hranou. Bohužel jde o důsledek toho, když se progresivisté snaží lidi na sílu převychovávat,“ poznamenal Hraba.
Podle něj hlavní problém spočívá v přístupu České televize. „A bohužel tak toto tlačení na sílu způsobilo, že je útočeno na tohoto pána v převleku namísto na instituci, která to z peněz nás všech schválně jako provokaci nasadila na své kanály. Pan Chi Chi byl Českou televizí jen sprostě zneužitý.“
Vlna kritiky se na Petra Vostárka snesla poté, co se na internetu nedávno rozšířilo video s jeho pozvánkou ke sledování pořadu Chi Chi na gauči. Moderátor v něm vzkázal divákům, kterým se formát nelíbí, aby „drželi hubu“. „Dnes bude spuštěn první díl Chi Chi na gauči. Takže na to nezapomeňte. Okamžitě si zapněte své laptopy a počítače a podívejte se na to, co jsme pro vás stvořili. A doufám, že se to bude líbit. Pokud ano, tak nám to určitě komentujte. Pokud ne, tak držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá,“ zakončil s úsměvem.
