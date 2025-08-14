NP Šumava: Vlčice u Návštěvnického centra Srní úspěšně odchycena

Zoologům Správy NP Šumava se podařilo odlovit ji pomocí uspávací pušky. Kontrolou čipu bylo potvrzeno, že se jedná o zvíře narozené a žijící ve výběhu návštěvnického centra. „Zoologové Správy NP Šumava pomocí fotopastí zjistili opětovný pohyb vlčice v okolí výběhu včera okolo 22 hodiny. Vybaveni narkotizační puškou okamžitě vyrazili k výběhu, kde se jim zvíře podařilo úspěšně zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou. Poté co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, byla provedena vizuální zdravotní kontrola a načtení identifikačního čipu,“ popisuje úspěšný zásah mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
„Tím se potvrdilo se, že se jedná o samici, od narození obývající výběh Návštěvnického centra Srní. Do této chvíle nevykazuje zdravotní problémy, je pod veterinárním dohledem umístěna v karanténním výběhu, který je součástí areálu návštěvnického centra,“ doplňuje Dvořák.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Opatření nastavená krizovým štábem budou nadále plněna. V okolí výběhu zůstávají nastražené odchytové pasti, v průběhu dnešního dne ještě dojde k doplnění systému fotopastí o další zařízení, zároveň se provede pravidelné sčítání zvířat a kontrola oplocení. Návštěvnické centrum Srní zůstává veřejnosti uzavřené a do neděle 17. srpna.
„Je to z důvodu nutného klidu pro odchycenou vlčici v rámci aklimatizace, kterou budeme chtít viditelně označenou vpustit mezi ostatní vlky do velkého výběhu co nejdříve. Zároveň musíme mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Identifikací odchyceného zvířete zároveň nebyla potvrzena shoda se vzorkem trusu, který byl odebrán na začátku měsíce v oblasti Kundratic na Klatovsku.
„Tím se potvrzuje, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování jakékoli nahlášeného setkání s vlkem na území Šumavy a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ dále zmiňuje mluvčí Jan Dvořák.
V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, vykazoval pouze nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako při setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.
„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam. Předem tímto děkujeme, a současně děkujeme všem, kteří nám informace o setkání s vlkem podali.“ uzavírá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Kontaktní údaje pro nahlášení setkání s vlkem:
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
Linka Policie ČR: 158
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva