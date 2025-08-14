NP Šumava: Vlčice u Návštěvnického centra Srní úspěšně odchycena

14.08.2025 19:15 | Tisková zpráva

V noci okolo 24. hodiny byla úspěšně odchycena vlčice, která se vyskytovala v blízkosti výběhu Návštěvnického centra Srní.

NP Šumava: Vlčice u Návštěvnického centra Srní úspěšně odchycena
Foto: NP a CHKO Šumava
Popisek: NP a CHKO Šumava

Zoologům Správy NP Šumava se podařilo odlovit ji pomocí uspávací pušky. Kontrolou čipu bylo potvrzeno, že se jedná o zvíře narozené a žijící ve výběhu návštěvnického centra. „Zoologové Správy NP Šumava pomocí fotopastí zjistili opětovný pohyb vlčice v okolí výběhu včera okolo 22 hodiny. Vybaveni narkotizační puškou okamžitě vyrazili k výběhu, kde se jim zvíře podařilo úspěšně zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou. Poté co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, byla provedena vizuální zdravotní kontrola a načtení identifikačního čipu,“ popisuje úspěšný zásah mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Tím se potvrdilo se, že se jedná o samici, od narození obývající výběh Návštěvnického centra Srní. Do této chvíle nevykazuje zdravotní problémy, je pod veterinárním dohledem umístěna v karanténním výběhu, který je součástí areálu návštěvnického centra,“ doplňuje Dvořák. 

Opatření nastavená krizovým štábem budou nadále plněna. V okolí výběhu zůstávají nastražené odchytové pasti, v průběhu dnešního dne ještě dojde k doplnění systému fotopastí o další zařízení, zároveň se provede pravidelné sčítání zvířat a kontrola oplocení. Návštěvnické centrum Srní zůstává veřejnosti uzavřené a do neděle 17. srpna.

„Je to z důvodu nutného klidu pro odchycenou vlčici v rámci aklimatizace, kterou budeme chtít viditelně označenou vpustit mezi ostatní vlky do velkého výběhu co nejdříve. Zároveň musíme mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Identifikací odchyceného zvířete zároveň nebyla potvrzena shoda se vzorkem trusu, který byl odebrán na začátku měsíce v oblasti Kundratic na Klatovsku.

„Tím se potvrzuje, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování jakékoli nahlášeného setkání s vlkem na území Šumavy a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ dále zmiňuje mluvčí Jan Dvořák.

V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, vykazoval pouze nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako při setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.

„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam. Předem tímto děkujeme, a současně děkujeme všem, kteří nám informace o setkání s vlkem podali.“ uzavírá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Kontaktní údaje pro nahlášení setkání s vlkem:
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
Linka Policie ČR: 158

