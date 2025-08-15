Policie si přišla pro Jiřikovského. Zkoušel utéct přes střechu

Policie v noci spustila velkou razii v bitcoinové kauze.
Vrchní státní zástupce Radim Dragoun také oznámil, že došlo i k zajištění osob. Pravděpodobně šlo o Tomáše Jiřikovského, jehož kauza stála post i exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten přijal za stát od Jiřikovského bitcoinový dar. Jen nebylo jasné, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti. Jiřikovský byl v roce 2017 odsouzen za provozování nelegálního tržiště – ovčího tržiště, kde se obchodovalo i s drogami. Jenže se ukazuje, že Jiřikovský stál i za dalším nelegálním tržištěm, za jehož provozování souzen nebyl a z něhož mohly pocházet i miliardy, které chtěl darovat státu.
„Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ sdělil na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Deník N uvedl, že policisté zasahovali v Břeclavi, kde Jiřikovského zadrželi. Krátce po vypuknutí bitcoinové kauzy se přitom spekulovalo o tom, že utekl do Asie. Teď ale zjevně pobýval v Česku. A když slyšel, že se blíží policie, utekl na střechu domu. A tam ho strážci zákona nakonec zajistili.
„Ano, mohu potvrdit, že v domě zasahovala policie,“ řekla Deníku N exmanželka Tomáše Jiřikovského. „Volal mi soused, že se expartner nacházel na střeše a snažil se policii utéct,“ popsala. To Deníku N potvrdil také zdroj blízký vyšetřování.
V politické rovině měla kauzu řešit nástupkyně Pavla Blažka Eva Decroix, ale nejen opozice, ale i vládní hnutí STAN je z jejího postupu rozčarováno. Decroix nechala k celé kauze vypracovat audit, jehož jedna část již je zveřejněna.
