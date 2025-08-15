Policie si přišla pro Jiřikovského. Zkoušel utéct přes střechu

Českými médii proletěla zpráva, že policie v noci spustila velkou razii v bitcoinové kauze. Šlo v ní nejen o bitcoiny, ale i o drogy. Tomáš Jiřikovský se prý snažil policii utéct na střechu, kde ho viděli sousedé.

Policie v noci spustila velkou razii v bitcoinové kauze.

 „V trestní věci je dáno podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti… a trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. … Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší a o němž byla veřejnost informována tiskovou zprávou Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 30. 5. 2025. Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které si i v této vyloučené trestní věci vyhradilo poskytování informací veřejnosti,“ stojí v prohlášení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Vrchní státní zástupce Radim Dragoun také oznámil, že došlo i k zajištění osob. Pravděpodobně šlo o Tomáše Jiřikovského, jehož kauza stála post i exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten přijal za stát od Jiřikovského bitcoinový dar. Jen nebylo jasné, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti. Jiřikovský byl v roce 2017 odsouzen za provozování nelegálního tržiště – ovčího tržiště, kde se obchodovalo i s drogami. Jenže se ukazuje, že Jiřikovský stál i za dalším nelegálním tržištěm, za jehož provozování souzen nebyl a z něhož mohly pocházet i miliardy, které chtěl darovat státu.

„Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ sdělil na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Deník N uvedl, že policisté zasahovali v Břeclavi, kde Jiřikovského zadrželi. Krátce po vypuknutí bitcoinové kauzy se přitom spekulovalo o tom, že utekl do Asie. Teď ale zjevně pobýval v Česku. A když slyšel, že se blíží policie, utekl na střechu domu. A tam ho strážci zákona nakonec zajistili.

„Ano, mohu potvrdit, že v domě zasahovala policie,“ řekla Deníku N exmanželka Tomáše Jiřikovského. „Volal mi soused, že se expartner nacházel na střeše a snažil se policii utéct,“ popsala. To Deníku N potvrdil také zdroj blízký vyšetřování.

V politické rovině měla kauzu řešit nástupkyně Pavla Blažka Eva Decroix, ale nejen opozice, ale i vládní hnutí STAN je z jejího postupu rozčarováno. Decroix nechala k celé kauze vypracovat audit, jehož jedna část již je zveřejněna.

autor: Miloš Polák

