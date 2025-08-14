Při výluce části metra B České dráhy posílí vlakovou dopravu

14.08.2025 22:03 | Tisková zpráva

Třetí a čtvrtý srpnový víkend bude v Praze přerušen provoz linky metra B v úseku mezi Florencí a Vysočanskou.

Při výluce části metra B České dráhy posílí vlakovou dopravu
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Během této výluky posílí České dráhy vlakové spojení mezi centrem města, Vysočany, Rajskou zahradou a Horními Počernicemi. Jízdní doba z Masarykova nádraží na zastávku Rajská zahrada na Černém Mostě je pouze 11 minut a cesta v opačném směru trvá jen o pár minut déle. Společně s pravidelnými linkami S2 / S22 a S3 na pražské hlavní nádraží nabídne železnice v době výluky metra spojení východní části Prahy s centrem v průměru každou čtvrthodinu.

Provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská bude obousměrně přerušen z důvodu prací v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Výluka je naplánovaná na víkendy 16. – 17. srpna a 23. – 24. srpna 2025.

Ve vyloučeném úseku metra mezi Florencí a Vysočanskou zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) náhradní tramvajovou linku X-B. Aby byla v tomto vytíženém úseku zajištěna dostatečná přepravní kapacita, České dráhy zajistí v koordinaci s DPP a Pražskou integrovanou dopravou (PID) provoz mimořádné vlakové linky S2X z Masarykova nádraží přes stanici Praha-Vysočany a zastávku Praha-Rajská zahrada do stanice Praha-Horní Počernice a zpět. Na těchto vlacích budou nasazené jednotky CityElefant s kapacitou 310 míst k sezení.

Posilové vlaky budou odjíždět z Masarykova nádraží vždy v 1. a 31. minutu mezi 6:01 a 22:01, zpět z Horních Počernic pojedou vždy ve 2. a 35. minutu od 6:02 do 22:02. Doplní pravidelné vlaky linek S2 / S22 Praha hl.n. – Lysá nad Labem – Milovice / Kolín a S3 Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník. Pro cestující to znamená, že např. při cestě z Rajské zahrady do centra Prahy bude interval mezi některými vlakovými spoji jen několik minut a navíc si budou moci vybrat, zda je pro ně výhodnější dojet na Masarykovo nebo na hlavní nádraží. Při cestě z centra Prahy do Vysočan a vzdálenějších pražských čtvrtí (do Hloubětína, na Černý Most, do Horních Počernic a dalších městských částí) tak vlaky nabídnou kapacitnější a také rychlejší spojení.

Vlaková doprava standardně nabízí v rámci hlavního města velice krátké jízdní doby. Cesta z Masarykova nádraží do Vysočan trvá jen 6 minut, na Rajskou zahradu 11 minut a do Horních Počernic 14 minut. Zastávka Praha-Rajská zahrada i stanice Praha-Vysočany se navíc nacházejí v těsné blízkosti stanic metra, a cestující tak mohou jednoduše přestoupit na navazující spoje v rámci PID.

Přestože bývá častější situace, kdy jsou kvůli stavebním pracím na železničních tratích nahrazené vlaky autobusovou dopravou, opačné případy, kdy železnice pomáhá při uzavírkách silničních komunikací, opravách metra či tramvajových tratí nebo při nepříznivých povětrnostních situacích, nejsou ojedinělé.

V současné době tak železnice nabízí alternativní spojení při opravách mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Přímo v hlavním městě zaskakovala vlaková doprava za prostředky MHD hned několikrát. V roce 1995 procházela opravou Komořanská ulice v Praze a ČD vozily cestující zvláštní vlakovou linkou v úseku Praha-Modřany zast. – Praha-Komořany zast. V roce 2002 vlaky částečně nahrazovaly linky pražského metra zatopené při ničivých povodních. V létě roku 2010 vlaky vypomáhaly během oprav tramvajové tratě Anděl – Řepy. Vlaková linka S65 si tehdy našla své cestující a v provozu zůstala i po dokončení oprav tramvajové tratě.

čd

Přesné jízdní řády vlakové linky S2X už jsou zapracovány do vyhledávačů spojení a aplikace Můj vlak. Detaily k výluce linky B pražského metra jsou na webu Pražské integrované dopravy (ZDE) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (ZDE).

