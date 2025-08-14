Dominik Feri rozboural novou kampaň SPOLU proti Babišovi

Uplynulo více než dvacet čtyři hodin od oznámení, že poslankyně Margita Balaštíková nakonec nebude na kandidátce ANO do říjnových sněmovních voleb, ale příběh s objednávkou „vraždy psa“ jede dál.
Sociální sítě tradičně zaplnily vtipy, koláže a jiné výstupy, které si tropí z celého případu legraci. Například vymyšlená citace poslankyně Balaštíkové „odcházím z hnutí ANO, chcípl tam pes“ a podobně. Nikoli méně významně se na sítích začaly objevovat příspěvky stran koalice SPOLU, které chtěly využít naštvané vlny komentářů na „psí vražedkyni“. Politici na Facebook nebo síť X umísťovali fotografie psů s komentáři typu, zda váš pes bude v bezpečí, když ANO vyhraje volby. Totéž se objevilo v mnoha variacích.
Nejvíce na tento typ reakce v komentářích doplatila TOP 09. „Budou vaši psí miláčci v bezpečí, pokud volby vyhraje hnutí ANO?“ ptala se TOP 09 na síti X a přiložila obrázek psa u misky se žrádlem.
Mezi prvními zareagoval poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „A budou v bezpečí ženy, když vyhrajete vy? Aneb nepřijatelný princip generalizace a paušalizace,“ sdělil Nacher.
Narážel zcela zjevně na odsouzeného násilníka a exposlance TOP 09 Dominika Feriho. Členem TOP 09 již není a také nikdo netvrdil, že budou politici této strany po Feriho vzoru znásilňovat ženy. Nemluvě o tom, že šéf ANO Andrej Babiš s vyhozením Balaštíkové z kandidátky neotálel jako TOP 09 s Ferim. Toho dokonce ještě spolustraníci označovali za borce, že sám odešel a dokázal vysokou úroveň politické kultury ve straně. Že byl donucen rezignovat kvůli podezřením ze znásilnění několika dívek, jim nevadilo.
„Podle tohoto klíče je tedy jednoznačně Topka stranou násilníků na mladistvých dívkách,“ reagoval podobně jako Nacher na síti X Martin Simandl.
Podle tohoto klíče je tedy jednoznačně TOPka stranou násilníků na mladistvých dívkách.— Martin Simandl (@simandl_martin) August 13, 2025
„Bude vaše dcera v bezpečí, když bude vládnout SPOLU?“ reagoval ve stejném gardu uživatel X Zdeněk Esterka.
Ozvali se ovšem i lidé s kritikou, že vládní politici podpořili rituální muslimské halal porážky, kdy je zvíře podříznuto při plném vědomí. „No vy s těmi HALAL porážkami jste ještě horší hovada,“ reagoval komentující na profilu TOP 09. Jiný uživatel napsal jen zklamanou poznámku: „Čekal jsem, že toho využijete, ale nečekal jsem, že takhle debilně…“
„Radši mrtvýho psa než znásilněnou dceru. Tohle se vám moc nepovedlo,“ vzkázal TOP 09 uživatel Martin.
Radsi mrtvyho psa nez znasilnenou dceru. Tohle se vam moc nepovedlo...— Martin (@KamenMar) August 14, 2025
Ladislav Henek z Rádia Universum poznamenal, že TOP 09 brzy poletí z vládních křesel. „V bezpečí naši miláčci budou, strůjkyně toho nesmyslu byla ihned vyhozena. Vy budete vyhozeni až za pár týdnů a pak budeme bezpečnější my všichni, nejen naši pejsci,“ napsal v komentáři.
Aféru pro ParlamentníListy.cz i s ohledem na zveřejnění informací v předvolební době i srovnání s Feriho aférou hodnotí mediální analytička Irena Ryšánková.
„To vytažení věci před volbami možná účelové je. Z veřejných zdrojů jsme se ale dozvěděli, že ony nahrávky dal novinářům bývalý manžel Margity Balaštíkové proto, že policie, které je odevzdal, od února měla tyto nahrávky u sebe a neudělala vůbec nic. Případ ani neodložila, prostě se jím nezabývala. A to, že je vytáhl právě před volbami, je z jeho úhlu pohledu naprosto pochopitelné. Prostě nechtěl, aby se do Sněmovny dostal někdo, kdo úkoluje šéfku hygienické stanice k šikanózním kontrolám a chce mu zničit firmu. Ano, ten rozvod mohl být ošklivý, mohl být velmi ošklivý. Nevíme, proč se Balaštíkovi rozvedli. Politikou se zabývám přes pětadvacet let a poslanci se rozvádějí dost často. Jejich život není pro ‚normálního‘ člověka uchopitelný, je vymknutý z kloubů, a vidíme dokonce, že ženy – poslankyně už nechtějí kandidovat, protože ve Sněmovně tráví dny i noci při obstrukcích. Ta Sněmovna náhle ztratila měřítko. Jako kdyby zákony byly kdesi na druhé koleji a nejdůležitější bylo hodiny mluvit o čemkoliv,“ říká analytička.
Podle jejích slov je zřejmé, proč největší vlnu pobouření vzbudil až případ se psem, a nikoli možné zakleknutí na firmy exmanžela. „To, že ‚zakleknutí‘ na firmu nevzbudilo takový odpor jako objednávka zabití psa? No protože ‚zakleknutí‘ na firmu jsou špinavé praktiky podnikání, proti kterým se majitel firmy může bránit. Složitě, ale může. Je to sice špinavá válka a msta, ale je to válka dvou dospělých svéprávných lidí. Objednávka zabití zvířete, které naprosto za nic nemůže a má přijít o život jen kvůli jedné zhrzené postarší ženské, je morálně úplně mimo. Je to odpudivé, zavrženíhodné a nízké. Vlastně ani neznám slovo, které by to definovalo,“ sděluje Ryšánková.
„Najít si náhradní cíl své nenávisti ve psovi prostě je odpudivé. Pokud se toto podezření prokáže, pak by se paní poslankyně měla každé ráno při pohledu do zrcadla, abych použila jejího výrazu, “poblít”. Je to tím horší, že sama byla členkou zemědělského výboru a sama sebe označuje jako milovnici zvířat. Pokud tedy nepatří přítelkyni jejího exmanžela,“ pokračuje v komentáři pro ParlamentníListy.cz.
Směr předvolební kampaně pro Ryšánkovou přesto není žádným překvapením. „Čekala jsem takto bizarní kampaň. Zvlášť když si někdo naskočí sám na vidle. Zastřelení psa je totiž, na rozdíl od různých ekonomických afér, velmi srozumitelné sdělení. Nepotřebuje žádná zdlouhavá vysvětlení. Je to válka Roseových. I Babiš má psa. To, že se začaly šířit karikatury a memy, je logické. Češi mají smysl pro humor. Zvlášť ten politický. Srovnání s Ferim, samozřejmě, kulhá na obě nohy. Pravda je, že členům TOP trvalo poněkud delší dobu, než se se zprávou o činech Dominika Feriho vyrovnali, zatímco Babiš s Havlíčkem zareagovali ihned. Pochopili, že fakt není dobré fotit se na sítě se svými psy a mít tohle na volitelném místě. Ano, teď budou bitvy na téma ‚a vy zase bijete černochy‘ pod každým průšvihem, který před kampaní vyjde na světlo. Koneckonců. Kdy jindy by na světlo měl vyjít než právě před volbami? Od toho ty kampaně jsou. Snad nikdo nečeká konstruktivní kampaň naplněnou pravdou, láskou k lidu a dobrými úmysly. O ty přece vůbec nejde. Pokud si někdo myslí, že ve volbách jde o nějaké dobro, tak je na omylu. Jde vždycky jen o moc,“ dodává Irena Ryšánková natvrdo.
autor: Radim Panenka