HZS: Češi a Slováci společně proti požárům ve Francii

Mise je součástí programu EU Prepositioning 2025, který je koordinován Evropskou komisí a zaměřen na včasné nasazení hasičských jednotek do oblastí s vysokým rizikem výskytu lesních požárů.
Program Prepositioning funguje na principu předběžného rozmístění specializovaných týmů z členských států EU do regionů ohrožených požáry – jako jsou například Řecko nebo právě Francie. Cílem je zkrácení reakční doby v případě vzniku požáru a zajištění hladké a efektivní mezinárodní spolupráce při společných zásazích.
Na základě bilaterální dohody mezi českým a slovenským hasičským sborem se čeští hasiči připojí k slovenskému modulu GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles), který bude nasazen v okolí města Montpellier na jihu Francie. Česká skupina bude plně začleněna do organizační struktury slovenského týmu a bude se podílet na veškerých činnostech v rámci mise – od průzkumu a monitoringu rizikových oblastí, přes zajišťování součinnosti s místními záchrannými složkami, až po samotné zásahy při lesních požárech.
Přeprava českých hasičů probíhá pozemní cestou. Nejprve došlo k přesunu do Bratislavy a následně se čeští hasiči připojili ke slovenskému týmu a společně se přesouvají do Francie.
Účast českých příslušníků v této mezinárodní operaci přispívá k posílení spolupráce mezi členskými státy EU a potvrzuje vysokou odbornost a připravenost českých hasičů na mimořádné události v zahraničí.
autor: Tisková zpráva