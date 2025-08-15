HZS: Češi a Slováci společně proti požárům ve Francii

15.08.2025 10:17 | Tisková zpráva

Ve dnech od 13. srpna do 2. září 2025 se dvojice příslušníků sboru účastní zahraničního nasazení ve Francii.

HZS: Češi a Slováci společně proti požárům ve Francii
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Mise je součástí programu EU Prepositioning 2025, který je koordinován Evropskou komisí a zaměřen na včasné nasazení hasičských jednotek do oblastí s vysokým rizikem výskytu lesních požárů.

Program Prepositioning funguje na principu předběžného rozmístění specializovaných týmů z členských států EU do regionů ohrožených požáry – jako jsou například Řecko nebo právě Francie. Cílem je zkrácení reakční doby v případě vzniku požáru a zajištění hladké a efektivní mezinárodní spolupráce při společných zásazích.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
12%
7%
hlasovalo: 1224 lidí

Na základě bilaterální dohody mezi českým a slovenským hasičským sborem se čeští hasiči připojí k slovenskému modulu GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles), který bude nasazen v okolí města Montpellier na jihu Francie. Česká skupina bude plně začleněna do organizační struktury slovenského týmu a bude se podílet na veškerých činnostech v rámci mise – od průzkumu a monitoringu rizikových oblastí, přes zajišťování součinnosti s místními záchrannými složkami, až po samotné zásahy při lesních požárech.

Přeprava českých hasičů probíhá pozemní cestou. Nejprve došlo k přesunu do Bratislavy a následně se čeští hasiči připojili ke slovenskému týmu a společně se přesouvají do Francie.

Účast českých příslušníků v této mezinárodní operaci přispívá k posílení spolupráce mezi členskými státy EU a potvrzuje vysokou odbornost a připravenost českých hasičů na mimořádné události v zahraničí.

Psali jsme:

HZS: Jak se chovat při letních cestách na dovolenou
HZS: Do návrhu státního rozpočtu se nedostaly dotace pro dobrovolné hasiče
HZS: Druhý modul leteckého hašení, tentokrát do Severní Makedonie
HZS: Čeští hasiči v Texasu hlásí první nálezy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Francie , mise , HZS , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Farský (STAN): Ve střední Evropě posilují antievropské a antiukrajinské síly

A vy se díváte? Vždyť co dobrého jste pro nás občany udělali, když je naše životní úroveň rok od roku nižší a vše je čím dál víc dražší a míň a míň dostupné - viz třeba bydlení, ale třeba i zdravotníků ubývá, kvalitní učitelé se do škol za ty platy taky nehrnou... PS: Umíte si představit, že byste ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

HZS: Češi a Slováci společně proti požárům ve Francii

10:17 HZS: Češi a Slováci společně proti požárům ve Francii

Ve dnech od 13. srpna do 2. září 2025 se dvojice příslušníků sboru účastní zahraničního nasazení ve …