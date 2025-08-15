Úřad vlády seznamuje veřejnost se vzácnou uměleckou sbírkou

Úřad vlády má ve svých prostorách ve Strakově akademii, Kramářově vile, palácích Lichtenštejnském a Hrzánském a také vile Hany a Edvarda Benešových jedinečnou sbírku stovek uměleckých děl, kterou od roku 1945 postupně rozšiřuje. Pro svou kulturní, historickou a uměleckou hodnotu nesou některá z nich status kulturních památek. Široké veřejnosti ale byly dosud skryté. Úřad vlády zcela poprvé zveřejnil na svém webu volně přístupnou databázi děl z jeho uměleckých sbírek.
Nejprve se v ní představuje reprezentativní výběr krajinomalby z konce 19. a začátku 20. století. Databáze se bude postupně rozšiřovat. Do konce letošního roku by v ní měla být zpřístupněna většina ze dvou tisíc děl, k nimž patří zejména obrazy, sochy nebo užité umění slavných i méně známých českých a zahraničních umělců. Díky tomu se odborníkům i laikům otevře možnost detailního seznámení a studia těchto významných děl.
„Letošní rok je pro nás rokem naší vzácné umělecké sbírky. Jsem ráda, že letos k ní vznikla výstava, publikace a teď v pilotním projektu představujeme databázi se stovkou obrazů a dalších uměleckých děl. Naší snahou bude postupně do konce letošního roku na stránkách vlada.gov.cz publikovat sbírku s bezmála dvěma tisíci obrazů, soch a užitého umění tak, aby k nim odborná i laická veřejnost měly snadný přístup,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková a dodala: „Vznik databáze je dalším krokem v naší vytrvalé práci na otevírání vládních budov a zprostředkování jejich kulturního dědictví co nejširšímu publiku.“
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Mezi autory děl v pilotní databázi Umělecká díla Úřadu vlády se objevují zvučná jména malířů a sochařů, jakými jsou například Julius Mařák a jeho žáci, Antonín Slavíček i jeho syn Jan Slavíček, Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Antonín Chitussi, Maxmilian Haushofer, Václav Špála nebo Jakub Schikaneder. Jejich krajinomalby z druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století zachycují známá i dávno zapomenutá místa v českých zemích.
„Připojujeme se k institucím jako je Národní galerie nebo Památník národního písemnictví, které mají své umělecké sbírky dostupné na webech. Díky naší databázi veřejnost možná poprvé zaznamená, že Úřad vlády nějaké umělecké sbírky má. Vzbudíme také zájem historiků umění, kurátorů, restaurátorů, badatelů a studentů škol uměleckého zaměření. Odborná veřejnost získá přístup k dílům, která mohla být doposud považována třeba i za zmizelé, jako je tomu třeba u čtyř obrazů malíře Oldřicha Blažíčka, které v publikaci k jeho životu a tvorbě jsou uváděny jako nezvěstné. Také předpokládáme, že se díky zpřístupnění sbírek rozšíří i četnost zápůjček našich děl zejména galeriím na výstavy,“ vysvětlila kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů Úřadu vlády Vladěna Pavlíková.
Databázi uměleckých sbírek Úřadu vlády České republiky na webu Úřadu uvozuje souhrnná informace, členěná je do sekcí – obrazy a umělecké předměty, a uvádí i praktické kontakty. U jednotlivých děl nabízí komplexní data včetně autora či autorky, datace, rozměrů, materiálu, techniky, provenience, inventárního čísla i způsobu nabytí Úřadem vlády. Doplňující rozšířený popis se detailněji věnuje samotným dílům i životu a tvorbě jeho autorů.
K uměleckým sbírkám Úřadu vlády vznikla letos i venkovní výstava, kterou mohou každou sobotu až do října zhlédnout návštěvníci zahrady Strakovy akademie, a odborná publikace „Ze sbírek Úřadu vlády České republiky Krajinomalba 1845 až 1945“. Publikace slouží jako reprezentativní ukázka vývoje krajinomalby v daném období. Ta tvoří nejpočetnější část sbírky Úřadu vlády a zároveň přitahuje pozornost nejen svou rozsáhlostí, jednotnou ikonografií a provenienční rozmanitostí, ale i vysokou uměleckou kvalitou jejich výtvarných děl. Úřad vlády představí publikaci odborné veřejnosti během letošního září.
O historii umělecké sbírky Úřadu vlády se datují informace až od roku 1945, kdy s umístěním Úřadu předsednictva vlády do nového sídla vznikla potřeba na vybavení reprezentativních prostor. Tak byly položeny základy současné umělecké sbírky, do níž byly předměty získány převodem, nákupem nebo darem. Původ sbírky je pestrý, pochází například z majetku ministrů, ministerských radů, předsedů vlády, zámků Koloděje a Lnáře, ministerstev, Fondu národní obnovy, Poslanecké sněmovny, Federálního shromáždění, Národního památkového fondu, Ústavního soudu nebo Národní galerie Praha.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva