Letiště Praha: Rekonstrukce vozovky v ul. Jana Kašpara

31.08.2025 11:27 | Monitoring

Od 2. září do 21. října 2025 proběhne rekonstrukce vozovky v ulici Jana Kašpara.

Práce budou členěné do jednotlivých etap a jejich součástí budou dočasná omezení dopravy i pěších či v jednom týdnu přesun zastávky Schengenská. Rekonstrukce výrazně zkvalitní stávající infrastrukturu a zvýší komfort cestujících, zaměstnanců i veřejnosti, především ale zabezpečí její provozuschopnost v průběhu výstavby nových projektů a bude tak schopna pojmout budoucí zvýšení provozu.

Jaká omezení rekonstrukce vozovky v ul. Jana Kašpara přinese:

  • V rámci první etapy (od 2. 9. do 9. 9.) bude dočasně přesunuta zastávka Schengenská.
  • Po celou dobu trvání všech etap bude zřízena náhradní trasa MHD (přes ulici Schengenská, Aviatická a vratnou rampou přes okružní křižovatku do ulice K Letišti).
  • Pro výjezd z letiště z expresního parkoviště P2 u odletů Terminálu 2 musí řidiči využívat až do konce rekonstrukce pouze výjezd v ulici Schengenská a následně v ulici Aviatická.

Každá etapa bude mít vyznačenou objízdnou trasu. Termíny etap se mohou mírně měnit v závislosti na klimatických podmínkách.

