Letiště Praha: Rekonstrukce vozovky v ul. Jana Kašpara

Práce budou členěné do jednotlivých etap a jejich součástí budou dočasná omezení dopravy i pěších či v jednom týdnu přesun zastávky Schengenská. Rekonstrukce výrazně zkvalitní stávající infrastrukturu a zvýší komfort cestujících, zaměstnanců i veřejnosti, především ale zabezpečí její provozuschopnost v průběhu výstavby nových projektů a bude tak schopna pojmout budoucí zvýšení provozu.
Jaká omezení rekonstrukce vozovky v ul. Jana Kašpara přinese:
- V rámci první etapy (od 2. 9. do 9. 9.) bude dočasně přesunuta zastávka Schengenská.
- Po celou dobu trvání všech etap bude zřízena náhradní trasa MHD (přes ulici Schengenská, Aviatická a vratnou rampou přes okružní křižovatku do ulice K Letišti).
- Pro výjezd z letiště z expresního parkoviště P2 u odletů Terminálu 2 musí řidiči využívat až do konce rekonstrukce pouze výjezd v ulici Schengenská a následně v ulici Aviatická.
Každá etapa bude mít vyznačenou objízdnou trasu. Termíny etap se mohou mírně měnit v závislosti na klimatických podmínkách.
autor: Tisková zpráva