Letiště Praha: V rámci letního letového řádu se bude létat do 162 destinací

V neděli 31. března vstoupí na Letišti Václava Havla Praha v platnost letní letový řád. Po dobu jeho platnosti bude provozovat svá pravidelná přímá letecká spojení z Prahy celkem 69 dopravců. Létat se bude do celkem 162 destinací v 54 zemích světa. V provozu budou také přímá spojení do 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historii Letiště Praha.

„V rámci letního letového řádu zahájí na Letišti Václava Havla Praha provoz celkem čtyři noví dopravci, z toho hned dva na dálkových linkách. Jde o potvrzení, že se nám dlouhodobě daří motivovat stále větší množství leteckých společnosti k otevírání nových linek z Prahy, což v konečném důsledku znamená širší nabídku leteckých spojení pro cestující,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. V porovnání s předchozí letní letovou sezónou se celkový počet leteckých společností operujících přímé linky z Prahy letos zvýší o dva. Mezi novými dopravci se v Praze poprvé objeví Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress a United Airlines.

„Nadcházející letní letový řád také potvrzuje, že se nám daří úspěšně realizovat i strategii rozvoje dálkových leteckých linek. Během léta budou v provozu z Letiště Václava Havla Praha přímá spojení do celkem 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historii letiště. Kromě nových destinací jako je kazašská Astana nebo americké letiště Newark v New Yorku budou stejně jako v loňském roce v letní sezoně cestujícím k dispozici linky do New Yorku na letiště JFK, Filadelfie, Toronta či Montrealu,“ dodává Václav Řehoř.

Celkem se bude v rámci letního letového řádu létat do 14 nových destinací. Vedle pravidelné linky do New Yorku na letiště Newark, kterou bude provozovat z Prahy denně letecká společnost United Airlines a Astany, provozované dvakrát týdně společnosti SCAT Airlines, půjde také o Casablanku (2 x týdně se společností Air Arabia Maroc), Florencii (4 x týdně se společností Vueling) či Billund (3 x týdně se společností Ryanair). Mezi úplnými novinkami se objeví také dvě čistě dovolenkové destinace – Pescara v Itálii a Zadar v Chorvatsku (obě 2 x týdně se společností Ryanair). Díky těmto linkám dostávají cestující možnost využít rychlejší a pohodlnější cesty letadlem do destinací, které ještě donedávna byly dostupné převážně prostřednictvím automobilové dopravy.

Další přímé lety sice byly provozovány již v zimní letové sezóně, ale v rámci léta se začnou z Prahy létat vůbec poprvé. Jedná se například o linky do Ammánu, Marrákeše, Šardžá, Paříže/Beauvais či Moskvy/Žukovskij.

Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní sezony směřovat do Itálie (17 destinací), následované Velkou Británii (16 destinací) a Španělskem a Řeckem (obě 12 destinací).

Mezi nejoblíbenější destinace s nejvyšším počtem spojení z Letiště Václava Havla Praha bude patřit Londýn (až 93 letů týdně), Moskva (až 63 letů týdně), Paříž (až 58 letů týdně), Amsterdam (až 54 letů týdně) a Varšava (až 52 letů týdně).

Dálkové linky - 16 přímých spojení v nabídce 19 leteckých společností:

Astana SCAT Airlines

Čcheng-tu Sichuan Airlines

Dauhá Qatar Airways

Dubaj Emirates, Flydubai, SmartWings

Filadelfie American Airlines

Montreal Air Transat

New York Delta Air Lines

New York/Newark United Airlines

Novosibirsk S7 Airlines

Peking Hainan Airlines

Rijád Czech Airlines

Soul Czech Airlines, Korean Air

Si-an China Eastern Airlines

Šanghaj China Eastern Airlines

Šárdžá Air Arabia

Toronto Air Canada Rouge

Celkový přehled novinek

14 nových destinací v pravidelné přepravě

(oproti stejnému období 2018):

Ammán Ryanair

Astana SCAT Airlines

Billund Ryanair

Bournemouth Ryanair

Casablanka Air Arabia Maroc

Florencie Vueling

Marrákeš Ryanair

Moskva/Žukovskij Ural Airlines

New York/Newark United Airlines

Paříž/Beauvais Ryanair

Pescara Ryanair

Stockholm/Skavsta Ryanair

Šardžá Air Arabia

Zadar Ryanair

4 noví dopravci:

Air Arabia

SCAT Airlines

SunExpress United Airlines

autor: Tisková zpráva