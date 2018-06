Letiště Praha slavnostně otevřelo nové stanoviště bezpečnostní kontroly

Nová centrální bezpečnostní kontrola představuje největší rozvojový projekt letiště realizovaný na Terminálu 2 od jeho otevření v roce 2006. K jejímu slavnostnímu otevření dochází dnes po zhruba týdenním testovacím provozu pod plnou zátěží.

„Letiště Praha zaznamenává již několik let po sobě rekordní nárůst v počtu odbavených cestujících, což zvyšuje nároky na naše provozní kapacity, které průběžně navyšujeme dílčími rozvojovými projekty v rámci stávající podoby letiště. Ty probíhají formou stavebních úprav, ale také zaváděním nových technologií do provozu. Nové pracoviště bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 je kombinací těchto dvou přístupů a zároveň jedním z krátkodobých rozvojových projektů, které momentálně realizujeme,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. Celkem do nového stanoviště bezpečnostní kontroly a navazujících staveb na Terminálu 2 investovalo Letiště Praha 200 milionů korun, a to včetně nových technologií a veškerých stavebních úprav.

Pracoviště bezpečnostní kontroly disponuje nově celkem osmi plně automatizovanými a šesti manuálním rentgenovými tratěmi. Automatizované tratě nabízejí cestujícím k využití systém s paralelním odkládáním zavazadel a předmětů, což znamená, že v jednu chvíli se mohou na jedné trati připravovat na bezpečnostní kontrolu až tři cestující současně. Tratě zároveň disponují automatickým dopravníkovým systémem, který umožňuje oddělit zavazadla určená k dodatečné bezpečnostní kontrole od zavazadel, která další kontrolou procházet nemusí. V neposlední řadě jsou rentgenové tratě opatřeny pro cestující mnohem pohodlnějším systémem bezobslužného transportu přepravníkových boxů na odkládané předměty, které mají větší objem než ty dosavadní.

Díky těmto novým technologickým prvkům bude bezpečnostní pracoviště schopné odbavit až 2500 cestujících za hodinu, čímž se oproti dosavadnímu stavu zvýší hodinová kapacita bezpečnostní kontroly cestujících na Terminálu 2 až o 40 %. K vyššímu komfortu cestujících přispěje také již samotný prostor nového stanoviště, který je mnohem větší, vzdušnější a přehlednější.

Kromě moderních technologií disponuje nové pracoviště rovněž dalšími doplňujícími prvky, které usnadní průchod cestujících bezpečnostní kontrolou, např. zásobníky pro návleky na nohy, odkládací a shromažďovací pulty, zásobníky na litrové sáčky určené k přepravě tekutin či světelný navigační systém.

„Do budoucna počítáme se zavedením dalších zásadních moderních technologií do prostoru nové bezpečnostní kontroly. Plánujeme například pořízení tzv. body scannerů či případné nahrazení manuálních tratí automatickými, což by v budoucnu mohlo znamenat další navýšení kapacity odbavených cestujících. Tyto následné kroky však budou realizovány především s ohledem na budoucí vývoj na trhu letecké dopravy,“ dodává Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

S otevřením nového stanoviště centrální bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 zároveň končí provoz dřívějšího pracoviště, které na letišti fungovalo od roku 2006, tedy od samého počátku provozu druhého letištního terminálu. Prostor, který se tím uvolní, využije Letiště Praha pro výstavbu zcela nové komerční zóny s novými restauracemi a obchody.

autor: Tisková zpráva