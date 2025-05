Rajchl (PRO): Jak to skutečně bylo s referendem na Krymu?

Zhlédl jsem ze záznamu čtvrteční Máte slovo, kde se řešila otázka Ukrajiny a Krymu. Je až neskutečné, kolik bludů a lží tam ze strany zastánců pětikoaličních válečných štváčů zaznělo. Romana Mácu nemá cenu řešit, to je pouze placený šiřitel propagandy s naprostou režimní oddaností. Ovšem že ministr Martin Dvořák má zcela nulové znalosti ohledně této problematiky a bude předkládat jeden lživý argument za druhým, to bylo skutečně až trapně ostudné.

Tady jen pár ukázek nesmyslů, které v pořadu zazněly:

1) ČR by musela nezávislost Krymu a jeho připojení k Ruské federaci uznat.

Nemusela. Běžně platí, že celá řada nově vzniklých států není uznána a fakticky to nic neznamená. Například Kosovo bylo uznáno pouze 102 členskými státy OSN a dodnes jej neuznalo například Slovensko.

Mimochodem, pokud byste nás svými hlasy poslali do vlády, tak budu osobně iniciovat zrušení uznání Kosova ze strany České republiky. Pokud dojde k uzavření mírové dohody mezi USA a Ruskem na platformě aktuálního návrhu, tak Krym prostě bude definitivně ruský a postoj České republiky stejně jako zbytku Evropy k uznání tohoto faktu na tom nic nezmění.

2) Opět se tam objevil vylhaný argument "referenda pod hlavněmi samopalů".

Za prvé - referenda se zúčastnila celá řada nezávislých zahraničních pozorovatelů, z toho tři byli dokonce z České republiky. Všichni unisono potvrdili, že k žádnému nátlaku nedocházelo.

Za druhé - za situace, kdy naprostá většina obyvatel Krymu byli etničtí Rusové a ukrajinský parlament jim zakázal používat ruštinu ve školách, na úřadech nebo v ní vydávat noviny, tak byl jeho výsledek naprosto očekávatelný. Jak myslíte, že by dopadlo referendum na Slovensku, kdybychom jim z Prahy v roce 1992 zakázali používat slovenštinu?

Mimochodem pokud už tedy jsme u tohoto tématu, tak Krym chtěl vyhlásit referendum o nezávislosti na Ukrajině už srpnu 1992. Ovšem pod hrozbou vojenské intervence z Kyjeva nakonec krymský parlament tento návrh stáhl. Pokud tedy někdo někdy Krym vojensky k něčemu donutil, tak to byla Ukrajina už před 30 lety.

3) V celém pořadu nezaznělo jedno jediné slovo o tom, že bychom především měli respektovat vůli občanů samotného Krymu.

Je to jejich země, takže opravdu netuším, proč bychom jim měli z Prahy, Bruselu či Paříže mluvit do toho, jak si chtějí správu své vlasti nastavit a uspořádat. Vůbec nic nám do toho není.

Je mi jasné, že zase všichni lepševici budou křičet, že jsem proruský a že nahrávám Putinovi. Není tomu tak - výše uvedené řádky jsou jen objektivním konstatováním faktů, žádná dojmologie.

Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné, co proti tomu můžeme dělat. Naopak ideologicky pokřivené nesmysly tady opakuje naše vláda, v čele s fantasmagorickými prohlášeními Jana Lipavského, jenž už se před dvěma roky kasal, že tam pojede v létě na dovolenou. Chtěl bych se ho tedy nyní zeptat, zda už tam konečně letos v létě vyrazí. Rád mu náklady na cestu uhradím ze svého.

P.S. Už chápete, proč mě do té televize nechtějí? Přece tam nepotřebují nikoho, kdo by jim kazil jejich krásný příběh pravdou.

