Liberecký kraj nakoupí energie přes dynamický nákupní systém

„Zodpovědností kraje je postarat se o veřejné služby, které zajišťuje. Zastropování cen energií nám umožnilo zajistit provoz našich příspěvkových organizací. Neplánujeme žádná omezení jejich provozu. Ředitelé mají za úkol zajistit standardní úsporná opatření, jaká nyní provádí každá odpovědná rodina a domácnost. Nákup energií na spotovém trhu má za cíl ušetřit peníze jak kraji, tak i státu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Nákup přes dynamický nákupní systém je druh zadávacího řízení, který je flexibilní, protože nám jakožto zadavateli umožňuje podle zákona o zadávaní veřejných zakázek reagovat pružně a rychle, než tomu například je v otevřeném výběrovém řízení, kde proces trvá někdy i čtvrt roku,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Přehled nakupovaných energií přes dynamický nákupní systém:

1) Sdružené dodávky elektřiny pro 17 příspěvkových organizací, a to v celkovém poptávaném objemu 8.199 megawatthodin, což je při současné zastropované odhadované ceně 10,20 korun včetně DPH za kilowatthodinu, dohromady tedy 83.629.800 korun. Přičítací koeficient za dodávku energie nesmí překročit částku 454 korun včetně DPH za 1 megawatthodinu (to je dohromady 3.722.346 korun včetně DPH, což odpovídá 4,45 %). K podání nabídky byly vyzvány ČEZ ESCO, a.s. a innogy Energie, s.r.o.

2) Dodávka silové elektřiny pro Krajskou nemocnici Liberec včetně zdravotnických zařízení v Turnově a Frýdlantu, a to v celkovém poptávaném objemu 9.363 megawatthodin, což je při současné zastropované odhadované ceně 10,20 korun včetně DPH za kilowatthodinu, dohromady tedy 95.502.600 korun. Přičítací koeficient za dodávku energie nesmí překročit částku 454 korun včetně DPH za 1 megawatthodinu (to je dohromady 4.250.802 včetně DPH, což odpovídá 4,45 %). K podání nabídky byly vyzvány ČEZ ESCO, a.s. a innogy Energie, s.r.o.

3) Nákup elektrické energie v nízkém napětí pro 646 odběrových míst v regionu, a to v celkovém poptávaném objemu 8.403 megawatthodin, což je při současné zastropované odhadované ceně 10,20 korun včetně DPH za kilowatthodinu, dohromady tedy 85.710.600 korun. Přičítací koeficient za dodávku energie nesmí překročit částku 454 korun včetně DPH za 1 megawatthodinu (to je dohromady 3.814.962 korun včetně DPH, což odpovídá 4,45 %). K podání nabídky byly vyzvány ČEZ ESCO, a.s. a innogy Energie, s.r.o.

4) Zemní plyn pro 25 velkoodběratelů, a to v celkovém poptávaném objemu 28.073 megawatthodin, což je při současné zastropované odhadované ceně 6 korun včetně DPH za kilowatthodinu, dohromady tedy 183.438.000 korun. Přičítací koeficient za dodávku energie nesmí překročit částku 454 korun včetně DPH za 1 megawatthodinu (to je dohromady 12.745.142 korun včetně DPH, což odpovídá 6,95 %). K podání nabídky byly vyzvány ČEZ ESCO, a.s., innogy Energie, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s. a CONTE spol. s r.o.

5) Zemní plyn pro 228 maloodběratelů, a to v celkovém poptávaném objemu 17.385 megawatthodin, což je při současné zastropované odhadované ceně 6 korun včetně DPH za kilowatthodinu, dohromady tedy 104.310.000 korun. Přičítací koeficient za dodávku energie nesmí překročit částku 454 korun včetně DPH za 1 megawatthodinu (to je dohromady 7.892.790 korun, což odpovídá 7,57 %). K podání nabídky byly vyzvány ČEZ ESCO, a.s., innogy Energie, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s. a CONTE spol. s r.o.

