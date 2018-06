MF ČR: Registrace účtenek do Účtenkovky se díky QR kódům výrazně zjednoduší

Všem novým i stávajícím soutěžícím, kteří si oblíbili Účtenkovku a od jejího spuštění v říjnu 2017 do ní zaregistrovali již 137 milionů účtenek, se podstatným způsobem zjednoduší registrace účtenek do této soutěže.

Ministerstvo financí totiž mobilní aplikaci, která je jednou z možností jak se do hry o 21 025 výher měsíčně zapojit, rozšířilo o čtečku QR kódů. Nově tak bude stačit na účtenku opatřenou QR kódem namířit mobilní telefon či tablet a všechny údaje potřebné pro úspěšnou registraci účtenky se načtou po jediném kliknutí.

"Vyslyšeli jsme volání soutěžících po této funkci. Pokud se obchodník rozhodne opatřit účtenku QR kódem, bude pro jeho zákazníka zařazení účtenky do soutěže otázkou několika vteřin. Půjde však vždy o samostatné rozhodnutí každého obchodníka," vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Obchodníci, kteří se rozhodnou svým zákazníkům tuto službu nabídnout, budou moci prostor či výlohu své prodejny opatřit samolepkou s logem Účtenkovky doplněnou o informaci, že v této prodejně zákazník účtenku s QR kódem dostane. Samolepky budou nejpozději od 1. července zdarma k vyzvednutí na všech pobočkách finančních úřadů, nebo si jejich motiv podnikatel už dnes může jednoduše stáhnout ZDE.

Uživatelské zjednodušení přivítalo Sdružení českých spotřebitelů (SČS), které Účtenkovku sleduje od okamžiku jejího spuštění, coby opatření s potenciálem posilovat zájmy spotřebitelů, za které sdružení považuje i výběr a platbu daní na korektním trhu s férovými obchodními podmínkami. „Na naše sdružení se obracejí spotřebitelé s pozitivními i negativními zkušenostmi s Účtenkovkou a jednou z nejčastějších výtek, kterou jsme Ministerstvu financí tlumočili, byla právě přílišná komplikovanost při zařazování účtenek do slosování. Jsme rádi, že nás Ministerstvo financí vyslyšelo. Nadále však trvá naše doporučení zpřístupnit hru i osobám, které nemají přístup k internetu nebo si s počítačem či chytrým telefonem úplně nerozumí,“ říká ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Ministerstvo financí zveřejnilo technickou specifikaci QR kódu pro účely účtenkové loterie v dubnu. Výrobci a dodavatelé pokladních zařízení, kteří se rozhodnou tuto funkcionalitu implementovat do svých systémů a nabídnout ji obchodníkům, tak podle dosavadních zkušeností mohou učinit relativně rychle a jednoduše. To potvrzuje například tiskový mluvčí výrobce pokladních zařízení Dotykačka. Ta již do svých pokladen možnost snadného načítání účtenek pomocí QR kódu implementovala. „Tato funkce je pro naše uživatele pokladního systému zdarma, je volitelná a záleží na nich, zda na svých účtenkách budou QR kód tisknout či nikoliv,” říká tiskový mluvčí společnosti Michal Wantulok. „Ulehčení soutěžení v Účtenkovce přivítal například náš zákazník Spirit beads. Podle majitelky této společnosti Jarmily Vančurové zákazníci její prodejny účtenky požadují a do Účtenkovky často registrují. Možnost jim tuto činnost zpříjemnit tedy bez váhání přivítali,“ dodává Michal Wantulok.

Do pilotního provozu QR kódů se od 15. června zapojila také síť prodejen potravin a zboží běžné denní spotřeby COOP družstvo HB, které je největším družstvem skupiny COOP. Účtenky opatřené QR kódy začala pro své zákazníky vystavovat v provozovnách v celkem 13 okresech, a to jak ve velkých městech, tak i v malých venkovských prodejnách. „Měsíčně vygenerujeme na 266 pokladnách v našich 200 prodejnách průměrně 1,3 mil. pokladních účtenek registrovaných do EET. Víme, že mnoho našich zákazníků účtenky s QR kódem ocení, takže jim tímto krokem vycházíme vstříc,“ vysvětluje předseda družstva Vladimír Stehno. Rovněž potvrzuje, že dodavatel jejich pokladního systému skupiny B.O.S.S., který je provozován na dalších 4300 pokladních místech s frekvencí 4 miliony účtenek denně, implementoval tisk QR kódu prakticky ihned, a to pouze prostřednictvím vzdáleného upgradu.

„O tisk QR kódů se zajímají i další dodavatelé pokladních systémů a zejména obchodníci, pro které to může znamenat konkurenční výhodu. Proto předpokládáme, že se QR kódy mohou stát pozitivním impulsem nejen pro mobilní aplikaci Účtenkovka, jejíž podíl na registraci účtenek do loterie je v současnosti ve srovnání s registrací prostřednictvím webového formuláře zhruba čtvrtinová, ale i pro Účtenkovku jako takovou,“ doplňuje vedoucí projektu účtenkové loterie na Ministertvu financí Martin Šabo.

autor: Tisková zpráva