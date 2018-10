MHMP: Část Strakonické ulice bude kvůli kyselině zřejmě uzavřena až do neděle

Strakonická ulice bude ve směru z centra uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most pravděpodobně až do neděle 14. října.

Odstranění kyseliny, která vytekla na silnici, bude trvat déle, jelikož po jejím odklizení bude muset Technická správa komunikací část silnice vyfrézovat. Řidiči by se měli místu pokud možno vyhnout. Odklon je veden ulicí Dostihovou.

V pátek ráno vytekla z nákladního vozidla koncertovaná kyselina na Strakonickou ulici. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, bylo nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Kyselina bohužel poškodila vozovku a TSK ji bude muset vyfrézovat.

K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. K obnovení plného provozu komunikace by mělo dojít pravděpodobně až v neděli.

autor: Tisková zpráva