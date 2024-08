MHMP: Dopravní opatření v souvislosti s akcí „Spanilá jízda“ v sobotu 31. srpna

Kolona vyjede v 10:30 hodin z areálu Výstaviště Praha Holešovice na okružní jízdu s předpokládaným příjezdem zpět k Výstavišti v cca 12:00 hodin.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12952 lidí

Trasa jízdy povede po komunikacích: Za elektrárnou, Bubenská, Hlávkův most, Wilsonova, Mezibranská, Sokolská, Nuselský most, 5. května, nám. Hrdinů, Lomnického, Na dolinách, Sinkulova, Podolská, Podolské nábř., Rašínovo nábř., Masarykovo nábř., Smetanovo nábř., Křižovnická, nám. Jana Palacha, 17. listopadu, nám. Curieových, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, nábř. Kapitána Jaroše (včetně podjezdové komunikace pod Štefánikovým mostem), Bubenské nábř., Argentinská, most Barikádníků, Povltavská, Nová Povltavská, Trojský most, Partyzánská, U Výstaviště, Za elektrárnou.

Povolen je pohyblivý zábor v trase jízdy, úseky komunikací dotčené jízdou budou uzavřeny na dobu nezbytně nutnou pro průjezd kolony. Omezení MHD na jednotlivých místech v trase jízdy nepřesáhne 5 minut. Na akci je zajištěna asistence Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, která bude kolonu doprovázet.