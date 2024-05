MHMP: Konference zhodnotila přínosy pražského operačního programu

Hlavní město jako řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR uspořádalo v úterý 21. května 2024 závěrečnou konferenci. Na ní byly prezentovány výsledky velmi úspěšného programu, ale i vize hlavního města do let budoucích v souvislosti s podporou evropských fondů. Na konferenci, která se konala v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě, se potkali zástupci městských částí, příjemci dotací, odborníci na regionální rozvoj, ale i zástupci ministerstev a řídících orgánů. Představitelé Prahy a zástupci Evropské komise popsali náročné začátky programu a představili úspěšné projekty, které se řadí mezi průlomové nejen v Praze, ale i v kontextu celého Česka.

„Finance z evropských fondů jsou významným prvkem doplňující chybějící zdroje do finančně náročných oblastí jako je dopravní infrastruktura nebo investice do vzdělávání, ale i péče o seniory a zdraví. Díky evropským fondům se podařilo Praze uskutečnit projekty, které pomáhají rozvoji hlavního města a mají pozitivní dopad na životy občanů. Příkladem může být parkoviště systému P+R v blízkosti stanice metra na Černém Mostě, které nabízí téměř 900 parkovacích míst. Slouží jako „přestupní stanice“ především motoristům přijíždějícím každý den do hlavního města za povinnostmi,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

Hlavní město mělo vzhledem ke své ekonomické výkonnosti historicky nastavená jiná pravidla čerpání evropských fondů než ostatní kraje České republiky (již od období 2004–2006). Podobně tomu bylo i v programovém období 2014–2020, kdy měla Praha možnost čerpat finance na rozvoj z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Pražský program měl k dispozici peníze z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 201 509 104 milionů EUR pro klíčové oblasti rozvoje, jako jsou inovace, výzkum a vývoj, doprava, sociální inkluze a vzdělání. Multifondový program byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 50 %.

„Cesta pražského operačního programu byla rozmanitá. Počáteční zájem pražských žadatelů byl menší vzhledem k užšímu zaměření programu a odlišným parametrům. Postupem času se díky práci na zjednodušení pravidel a podmínek pro realizaci projektů podařilo počáteční ostych žadatelů překonat a ve většině výzev jsme začali zaznamenávat převis poptávky, což umožňovalo výběr skutečně kvalitních projektů,“ uvádí ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy Karel Andrle a dodává: „V průběhu programu jsme dokázali reagovat i na nečekané situace a finanční prostředky směrovat tam, kde to bylo pro pražské žadatele nejpalčivější – např. do programu Covid-Praha, což pomohlo podnikatelům překlenout období pandemie (úvěry pro 300 podnikatelů přesáhly 1,25 miliard korun). Závěr můžeme zhodnotit pozitivně i díky vyjádření zástupců Evropské komise, kteří blahopřáli k tomu, že jsme přidělenou alokaci programu vyčerpali jako první ze všech dobíhajících operačních programů v ČR.“

V nejmenším českém programu co do objemu financí se nakonec podařilo uskutečnit 1 600 projektů napříč čtyřmi oblastmi neboli prioritními osami. Výsledkem na poli výzkumu, technologického rozvoje a inovací byla podpora 830 podniků, posílení vzájemné spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru prostřednictvím 104 inovačních voucherů a 163 aktivit proof-of-concept.

Prioritní osa 2 na podporu udržitelné mobility a energetických úspor se nakonec stala důležitou součástí operačního programu, co se týče absolutní výše vyčerpaných prostředků. Finální částka do náročných projektů vyžadujících dlouhou přípravu i samotnou realizaci činila konečných 1 470 335 050 korun. Postaveno bylo téměř 900 parkovacích míst v systému P+R, vybudovány byly čtyři inteligentní budovy s nulovou spotřebou energie a bylo také zakoupeno 29 elektrobusů a trolejbusů pro Pražany. Podpora mířila i do 47 sociálních bytů nebo 25 komunitních center. Největší počet projektů se podařilo dokončit na poli vzdělání – celkem se postavilo 141 nových tříd, díky čemuž se navýšila kapacita o 18 tisíc žáků nebo dětské skupiny nabízejí díky podpoře o 1 000 míst více, takže rodiče malých dětí se mohou vrátit dříve ke své profesi.

„Pro budoucnost Prahy je nezbytné investovat do klíčových oblastí jejího rozvoje. Prioritou je doprava, ať už se jedná o kolejovou dopravu či dobudování radiál a okruhů kolem Prahy. Neméně důležitá je také školská infrastruktura, kdy musíme reagovat na rostoucí počet obyvatel, a infrastruktura týkající zdravotní péče. A zde jsou a budou evropské finance důležitým pomocníkem,“ doplňuje radní Zdeněk Kovářík.

