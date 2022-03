MHMP: Praha chystá výstavbu městských bytů ve Vršovicích

reklama

První soutěž, a to na městský dům, bude vypsána už v rámci letošního jara. „Výstavba bydlení a obnova sportovišť jsou bezesporu úkoly města. V roce 2027 uplyne sto let od slavného turné AFK Vršovice v Austrálii, odkud si přivezli klokany. Dnes jsme udělali důležitý krok k tomu, aby stadion Bohemky a jeho okolí v budoucnu vypadal úplně jinak než dnes. A když budu optimistou, naproti modernímu stadionu by už mohla stát nová sportovní hala, kterou budou moci využívat žáci sportovního gymnázia i Pražané,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj, a dodal: „Součástí revitalizace celého území bude i okolí Botiče a jeho břehů tak, aby výsledkem byla příjemná rekreační zóna.“

V místech dnešního parkoviště v sousedství stadionu plánuje město ve spolupráci s městskou částí Praha 10 výstavbu domu s nájemním bydlením. Městské byty by měly sloužit pro profese důležité pro chod města, jako jsou například záchranáři, policisté nebo například učitelé. Právě na tento dům bude vypsána v rámci jara architektonická soutěž, jejíž výsledky by měly být zveřejněny do konce letošního roku. „Na městském pozemku o rozloze zhruba 1,2 hektaru plánujeme výstavbu bytového domu s až 140 nájemními bytovými jednotkami. V přízemí budou prostory pro občanskou vybavenost. Předpokládáme, že výsledky architektonické soutěže budou k dispozici na podzim. První nájemníci by se podle našich odhadů mohli nastěhovat v roce 2026,“ řekl Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

„Rozšiřování obecního bytového fondu je jedním z klíčových cílů Strategie rozvoje dostupného bydlení hlavního města Prahy, protože podstatná část Pražanů si nemůže dovolit bydlení za tržní ceny,“ dodal radní hl. m. Prahy pro bydlení Adam Zábranský.

Hlavní město Praha v roce 2016 odkoupilo pozemky areálu stadionu Bohemians-Ďolíček a ve stejném roce s městskou částí Praha 10 podepsalo Memorandum o vzájemné spolupráci na rozvoji této lokality. V návaznosti na toto Memorandum Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila rámec dalšího postupu, který se uskuteční formou koordinovaných architektonických soutěží. V první fázi revitalizace stadionu vyroste polyfunkční administrativní dům s integrovanou tribunou a pronajímatelnými obchodními a kancelářskými plochami. Zároveň město zadá ekonomickou analýzu provozu a využitelnosti stadionu Bohemians, na základě které bude řešena samotná revitalizace stadionu.

„K rozvoji dané lokality je potřeba majetkové scelení všech pozemků. Proto budeme jednat i s TJ Sokol o možném získání jejich pozemků,“ popsal Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

Rozvoj tohoto území ve Vršovicích bude mimo jiné koordinován s revitalizací přilehlých veřejných prostranství, zeleně a okolí Botiče, který dodá lokalitě atraktivní vodní prvky a další funkce. „Stavba nového Ďolíčku se zase o kousek posunula. Díky vyhlášení architektonické soutěže se bude postupně podoba celé lokality měnit k lepšímu. Rekonstrukcí stadionu se navýší kapacita tak, aby plnil normy pro prvoligové zápasy a zápasy v evropských soutěžích. Nyní má klub dlouhodobou výjimku. Dále by naproti stadionu, přes Vršovickou ulici u Gymnázia Přípotoční, měla v průběhu dvou, tří let vzniknout i nová krytá sportovní hala. Výstavbou bytového domu vedle stadionu a komerčních prostor v jižní tribuně se pak městská investice do celé plochy v průběhu let alespoň částečně vrátí,“ doplnil Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

Místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková oceňuje, že se okolí stadionu Ďolíček bude řešit komplexně jako lokalita, a nikoliv pouze jako jednotlivé segmenty, které do sebe ve finále nemusí zapadat. „Pro Prahu 10 to bude znamenat výrazné zvýšení komfortu a občanské vybavenosti v žádané lokalitě. Nedostatek nájemních bytů je obecný problém všech měst, takže každá bytová jednotka, která nám pomůže udržet si zaměstnance klíčové infrastruktury, je potřebná. S tím pochopitelně souvisí i rozvoj celé lokality, což jde v tomto případě ruku v ruce,“ připomněla Jana Komrsková.

Legendární Ďolíček a jeho okolí představují pro hlavní město území s velkým rozvojovým potenciálem. V budoucnu by tato část Vršovic měla plnit hned několik funkcí. „Považuji za velký úspěch, že jsme s magistrátem našli společnou řeč. A že se zavázal při všech svých záměrech na zdejších pozemcích respektovat naše koncepční dokumenty, zejména náš generel veřejných prostranství a urbanistickou studii Botič. Jsem rád, že bude vypsaná architektonická soutěž, která bude hledat ideální řešení, které by mělo počítat i s následnou dostavbou tribuny jih s komerčními prostory orientovanými do ulice Vršovická a zajištěním pěšího propojení mezi Dannerovým parkem a ulicí Sámova,“ uzavřel místostarosta městské části Praha 10, Martin Valovič.

