„Totalitní praktiky.“ Pavel předem diktuje vládu. A sklízí

U bývalého prezidenta USA Joea Bidena prozradili, že má rakovinu. A to v hodně pokročilém stadiu. Objevilo se několik teorií. Jednak, že Biden měl „raka“ už jako prezident, akorát se to tutlalo. Další verze je, že v Bílém domě panoval takový šlendrián, že Biden neměl pravidelné prohlídky. I verze, že rakovina pochází z očkování, se objevila. Ke které se kloníte vy?

K žádné. Nevím, jak je to s Bidenovou rakovinou, a zřejmě – což je asi dobré pro něj samotného – to už neví ani on sám. Jelikož je už léta rád, když vůbec trefí na záchod, a jako bonus bude vědět, co tam dělat. Biden je senilní minimálně od doby, kdy byl dosazen – nikoliv zvolen – do čela USA. Nechci, aby to vyznělo jako ostrakizování starého nebohého člověka, nicméně každému tak, jak zaslouží.

Premiér Fiala se omluvil, že zvýšil daně. Ale prý je to zvýšení „únosné“. A že „nevěděl, že bude válka“, když sliboval, že je nezvýší. Přijímáte takovou omluvu, která přichází zrovna před volbami?

Všech lhářů, politických eunuchů, politruků, kolaborantů ať už v zájmu Bruselu, Washingtonu nebo Kyjeva – a demagogů král, který dle mého dávno ztratil veškerý kredit a sebeúctu – měl-li kdy vůbec nějakou, jen dokazuje svou troufalost a pokřivenost, omlouvá-li se, mluví-li o únosnosti či nevědomosti. Ano, pro něj vrchního příživníka, jeho rodinu a spolusoudruhy je situace zcela jistě únosná, možná až nadmíru. Jejich práci pro občany, zcela neúměrné parazitování na našich penězích a královský plat, který by měl za své neslužby naopak odvádět, je až do nebe volající.

V nedělních otázkách Václava Moravce jsme měli zajímavý úkaz. Senátorka Němcová tam házela knížkou, kterou přinesla Kateřina Konečná. Je takové divadlo důstojné?

V Rumunsku skončily volby, vyhrál „demokratický“ kandidát. Ale zakladatel Telegramu Pavel Durov tvrdí, že na něj francouzská rozvědka činila nátlak, aby potlačoval rumunské konzervativní hlasy. Objevily se spekulace, zda tento tlak byl vyvíjen také na ostatní platformy; myslíte, že tomu tak bylo a že volby byly košer?

Myslím, že by nešlo o nic překvapivého. Z hlediska soudobé cenzury, propagandy a jediné povolené pravdy jde přeci o běžnou praxi napříč zeměmi, režimy a platformami. Ale je to prakticky jedno, protože žádné volby nejsou košer. Ať si kdo chce, co chce myslí, a věří, čemu chce, můj názor na toto téma znáte. Zkrátka a dobře, kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. You have to be selected to be elected; tedy: musíte být vybrán, abyste byl zvolen. A do jakékoliv klíčové funkce, nejen politické, se dostane pouze sociopatický jedinec, který je buď polodementní, vydíratelný nebo korumpovatelný. Případně v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných atributů.

Prezident Jihoafrické republiky (JAR) se u prezidenta Trumpa dočkal nepříjemného překvapení. Totiž obvinění, že jeho vláda dovoluje zabíjení bělochů. Jak vnímáte takovou otočku? Něco takového by se za Bidena asi určitě nestalo.

To by se nestalo, ale Biden, respektive ti za ním pracovali s jinými pákami a s jinými kormidly. Trump pracuje nátlakem, vydíráním a přeháněním. Tudíž opět jeden z jeho předvídatelných tahů, který překvapí jen ty, kteří se doposud nedostatečně seznámili s jeho nátlakovou vyjednávací taktikou. Spíše by mě zajímalo, co Trump od jihoafrického prezidenta chtěl.

Prezident Pavel naznačuje, že vládu jmenuje jen takovou, která nebude zpochybňovat členství ČR v EU a v NATO. Má prezident právo takto napřed diktovat podmínky?

Zřejmě povel, který dostal od své šedé eminence Koláře, neb Pavel svoji hlavu nosí pouze na fešný sestřih à la Masaryk. Prezident by měl jmenovat vládu zejména na základě volebních výsledků. Na jisté podmínky má jistě nárok, ale v tomto případě jde opět jen a pouze o jedinou povolenou názorově politickou linku strany a vlády. Totalitní praktiky se vší parádou. A tak si tady s Pepou Stosedmičkou žijeme. Co už? Slovy klasika: hlavně se z toho nepo…