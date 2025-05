Stinné okamžiky z Fialovy show: Jak se hejtman Kuba styděl

Zvláštní situace nastala při setkání předsedy vlády Petra Fialy (Spolu) s voliči. Zatímco premiér vystupoval na pódiu jako profesionální komik a davy se bavily, v publiku tiše seděl jihočeský hejtman Martin Kuba. Zatleskal jen vlažně, zato povážlivě nakrčil čelo.

„Nechápu, fakt nechápu, že by někdo zvažoval volit ANO kvůli životnímu prostředí,“ řekl šéf vlády Petr Fiala (Spolu) na své předvolební tour. Dočkal se sice potlesku, ale při pohledu do publika bylo znát, že ne každého jeho slova nadchla. Například premiérův stranický kolega z ODS Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, rozhodně nevyhlížel tak, že by se slovy svého předsedy nějak zvlášť souzněl. Spíš to vypadalo, jako by mu bylo tak trochu stydno.

Fialova trapná show

Na Fialovo vystoupení upozornila poslankyně Berenika Peštová (ANO). „Nechápu, jak tohle může říct premiér vlády, která kývla na směrnici EU ETS 2 (emisní povolenky), na směrnice EPBD IV o energetické náročnosti budov na řešení systémů vytápění a chlazení budov, na konec spalovacích aut, na emisní normu euro 7 a další nesmysly,“ zareagovala na síti Facebook. Svůj příspěvek uvedla slovy: „Jedna ruka netleská, aneb Martin Kuba v hledišti. Trapná show.“

A lidé jí dávají za pravdu. „Co můžete od politologa typu Fiala něco rozumného čekat… Vybraní lidé, kteří mu tam ‚nadšeně‘ tleskají (krom rozumného p. Kuby), jsou z toho úplně ‚vedle‘, je až neuvěřitelné, jaké lži neustále vypouští tzv. premiér ČR,“ podivuje se jedna z komentujících.

Jiný přispěvatel však oponuje: „No panečku. Věta století. Já zas fakt nechápu, kdo chce volit tuto zoufalost. Taky to fakt nechápu.“

„Fiala je s prominutím kašpárek, který mluví, jak se mu to hodí do krámu. Je to největší lhář a podvodník, kterého jsme kdy měli ve vládě,“ míní další komentátorka.

„Oni tady nežijí? Nechodí nakupovat? Neplatí energie?“ ptá se jiný uživatel sociální sítě.

Dlouhodobý kritik současného vedení

Hejtman Kuba je znám svým kritickým postojem k současnému vedení ODS. Na projekt Spolu pohlíží s despektem a trvá na značce ODS. Projekt Spolu pro letošní volby na výkonné radě ODS nepodpořil. Obává se, že Spolu je koalice, která může fungovat jen v případě vítězství. Vedení ODS kritizoval, že změnilo bez domluvy s ním pořadí na kandidátce Spolu v jižních Čechách pro podzimní sněmovní volby. Na jihu Čech měli být kandidáti ODS původně na prvních třech místech. Vedení strany ale rozhodlo, že občanští demokraté obsadí první dvě místa a pak až páté.

Jihočeská ODS přitom loni v podzimních krajských volbách získala více než 47 procent hlasů, čímž si zajistila nadpoloviční počet zastupitelů. Kuba pak vyjádřil zklamání nad tím, že stranické špičky v Praze nepřijímají jeho názory. Vítěz krajských voleb zdůrazňoval, že nejde o úspěch celostátní ODS, ale jeho jihočeského týmu. Přiznal, že má jiný pohled na to, jak by se měla politika dělat, než má premiér.