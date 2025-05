Já jsem občan této planety, prohlásil v ČT Dvořák. Dostál se neudržel

„Jestli někdo může ukončit válku během dvou hodin, tak je to Vladimir Vladimirovič Putin,“ prohlásil ministr Dvořák a odmítl hypotézu, že se Putin před zahájením války domluvil se zbrojařskou firmou, zahájil válku na Ukrajině a nyní ji protahuje kvůli tomu, aby dané zbrojařské firmy vydělaly co nejvíce peněz. Ve chvíli, kdy by dle Dvořákova názoru Putin vojákům zavelel, ať se vrátí domů, by zbrojařské firmy byly „nahrané“ a bylo by po válce.

„Vůbec nechápu, že někdo tuhle naprosto elementární rovnici nechápe. Ten, kdo zahájil válku, je Rusko a Vladimir Putin. Ten, kdo může okamžitě ukončit válku, je Rusko a Vladimir Putin. Všechno ostatní je ruská omáčka,“ vyjádřil svůj názor Dvořák.

Velmocenská válka

Podle europoslance Ondřeje Dostála se válka na Ukrajině nevede o její území, nýbrž o její neutralitu. „Ukrajinský konflikt není válkou mezi Ruskem a Ukrajinou. Pokud by to tak bylo, už dávno by skončila, už v roce 2022. Jedná se o velmocenský konflikt, který se táhne dlouhá léta,“ upřesnil Dostál a dodal, že k narušení neutrality Ukrajiny došlo už v roce 2014.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 13% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4486 lidí ČT Máte slovo Michaela Jílková se ovšem snažila dopátrat toho, proč podle Dostála v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou nejde o území, když Rusko neslevuje ze svého požadavku ponechat si čtyři ukrajinské regiony. „Proč teda chce ta území, když mu nejde o ta území?“ tlačila na europoslance Dostála.

„Jedná se o záležitost bezpečnostní. Protože šlo o konflikt na jedné straně mezi západními státy – USA, Británií – a na druhé straně Ruskem, jejichž cílem bylo od roku 2014 oslabit Rusko tak, aby mohly velmoci obrátit svoji pozornost na Čínu,“ odpověděl pohotově Dostál. I z tohoto důvodu podle něj došlo k „puči“ na Majdanu, čímž se Ukrajina dostala do té situace, ve které se aktuálně nachází.

Putinovu válku na Ukrajině Dostál chápe jako válku „preventivní“. A ač jde z hlediska mezinárodního práva o záležitost neoprávněnou, minimálně to podle europoslance vysvětluje, co se stalo a proč dle jeho názoru nejde v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou o území. Zmínil také, že předtím na Ukrajině vznikaly základny Ústřední zpravodajské služby (CIA, Central Intelligence Agency) a odkázal se přitom na deník The New York Times. Jeho tvrzení vyvolalo smích u části publika i u ministra Dvořáka.

„Ve chvíli, kdy se stáhne Velká Británie a Spojené státy a další, tak ta válka skončí. A to je cíl, který by měla podporovat Česká republika,“ prohlásil Dostál. Válka podle něj tedy skončí, pokud na Ukrajině nebudou vojáci ze Západu.

Na Dostála dostal možnost zareagovat ministr Dvořák, který prohlásil, že se během Dostálova vysvětlování cítil jako kdyby byl ve studiu „Russia TV“. „Tam se tyhle bláboly ozývají dnes a denně,“ řekl ministr Dvořák, podle kterého existence a blízkost základen NATO je jen „fiktivním důvodem“ pro ruskou invazi do sousední země.

Jenže podle Dostála v konfliktu nejde primárně o NATO, ale o přítomnost vojsk jaderné velmoci – Spojených států amerických, v těsné blízkosti hranic druhé jaderné velmoci – Ruska. Vyjádřil proto svůj názor, že americký prezident Trump nyní rozumně zvolil cestu k ukončení velmocenského konfliktu a „tím patrně otevřel cestu k míru“, která podle Dostála během administrativy bývalého amerického prezidenta Joea Bidena nebyla možná. Závěrem Dostál uznal, že Ukrajina je „obětí velmocenského konfliktu“ a dodal, že bude velice rád, pokud se ji z konfliktu podaří dostat.

Zájmy České republiky

Mezi ministrem Dvořákem a europoslancem Dostálem poté následovala krátká slovní přestřelka, ve které šlo o to, jaký postoj by měla Česká republika zaujímat vůči válce na Ukrajině. Dostál kritizoval ministra, protože dle jeho názoru by měl jakožto člen české vlády hájit především zájmy České republiky.

„Já jsem občanem této planety, občan Evropy a hlavně jsem člověk, který ctí zákony a právo,“ reagoval ministr Dvořák na Dostálovu kritiku.

Dostál kontroval, že osobní postoje nejsou v jeho dané ústavní roli podstatné. „Občanem být můžete, ale teď zastupujete v ústavní roli Českou republiku, takže mluvte za Českou republiku, a v jejím zájmu je uzavření jakéhokoliv míru a obnovení normálního stavu,“ řekl europoslanec.

Dvořák na to odpověděl, že z pohledu České republiky je v našem životním zájmu držet ruská vojska co nejdále od našich hranic. „To za nás dneska dělají Ukrajinci,“ prohlásil ministr Dvořák.

