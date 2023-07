MHMP: Praha v příštích měsících opraví řadu důležitých komunikací, tratí pro tramvaje i metro

Hlavní město pokračuje v nutné údržbě silnic a tratí na svém území, které mají zásadní vliv na dopravu v metropoli. Aktuálně se například intenzivně pracuje na obnově Barrandovského mostu, na novém plynovodu v ulici Komořanská nebo na Evropské při výstavbě nové tramvajové trati na Dědinu. Opravy se týkají také linek metra A a C, rekonstrukce čeká i tramvajové tratě na Plzeňské, v Ječné, na Bělohorské nebo na Poděbradské.

Stavební akcí, která má aktuálně největší dopad na dopravu v metropoli, je pokračující II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu, která potrvá až do 31. srpna 2023. Součástí prací je odstranění mostního svršku a stávajícího vybavení na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu.

Automobilová doprava je proto nyní vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru. Jeden jízdní pruh ve směru k Jižní spojce je převeden do protisměru. Největším dopravním omezením je však v této fázi úplné uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa vede po Pražském okruhu Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku.

Praha v současnosti také pracuje na opravě ulice Komořanská a na obnově plynovodního řadu. Uzavírka bude platit v úseku od ulice Generála Šišky až ke komunikaci K Modřanskému nádraží, a to až do konce letošního října. Doprava je vedena po náhradní provizorní komunikaci.

Velmi aktuální je nyní také pokračující výměna dřevěných pražců za betonové na lince metra C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání. V tomto úseku bude metro až do 9. července 2023 mimo provoz, avšak je zavedena náhradní autobusová doprava.

Na lince A zase nepojede metro v úseku Želivského – Depo Hostivař do 9. července 2023. Důvodem výluky je v tomto případě výměna zabezpečovacího zařízení ve stanici Strašnická a výměna pražců a výhybek ve stanici Depo Hostivař. Cestující budou moci využít autobusovou linku 125, která bude prodloužena ze Skalky na Strašnickou a dále náhradní tramvajovou linku, která bude zavedena v trase Olšanské hřbitovy – Zahradní Město/Depo Hostivař.

Dopravní omezení na frekventované Evropské třídě si vyžádala také pokračující výstavba tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina. Práce v tomto úseku by měly skončit v polovině letošního září, celá stavba by měla být hotová v říjnu. V termínu od 15. července do 10. srpna 2023 pak bude kvůli rekonstrukci tramvajové trati na Plzeňské přerušen provoz tramvají mezi Klamovkou a Sídlištěm Řepy. Dočasně bude zavedena náhradní autobusová doprava.

V plánu na příští měsíce jsou i další opravy tratí, které dočasně zastaví provoz tramvají v Praze. Jedná se o ulici Ječná, kde bude v etapách od 11. do 20. srpna 2023 znemožněn průjezd tramvají v úseku mezi křižovatkami Karlovo náměstí x Resslova a Jugoslávská x Bělehradská. Tramvajová doprava bude vyloučena i v Bělohorské ulici v úseku mezi obratišti Vypich a Bílá Hora, a to v termínu od 21. srpna do 3. září 2023. Ve stejném časovém období pak nepojedou z důvodu obnovy trati ani tramvaje v Poděbradské ulici mezi obratišti Harfa a Starý Hloubětín.

V rámci připravované obnovy vodovodu a kanalizace bude od 10. července až do 30. listopadu 2023 úplně uzavřen jízdní pás v ulici Jana Želivského od křižovatky Ohrada až po křižovatku s ulicí Olšanská ve směru na jih. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Koněvova, Rokycanova, Prokopova, Olšanská a dále Jana Želivského. V koordinaci s touto stavební akcí se pak v průběhu července v této oblasti uskuteční i rekonstrukce plynovodního řadu.

Mez další důležité stavební projekty pro nejbližší období se řadí rekonstrukce ulice K Žižkovu plánovaná od 11. července do 30. října 2023 nebo obnova světelného signalizačního zařízení a stavební úpravy na křižovatce ulice Kbelská a Kolbenova, která se uskuteční v termínu od 10. července do 15. srpna 2023. Dále Praha připravuje na celý červenec i srpen stavební práce v Průmyslové ulici a až do konce října bude kvůli rekonstrukci vozovky a chodníků uzavřena pro automobilovou dopravu ulice Badeniho v úseku Na Valech – Chotkova. Naopak provoz tramvají je už od začátku července opět bez omezení.

V neposlední řadě pak bude v úseku ulic Dukelských Hrdinů a U Výstaviště instalován od 31. července do 25. srpna 2023 ochranný rám při výstavbě mostu v rámci modernizace železniční trati do Kladna. Komunikace bude dočasně zcela uzavřena, a to včetně provozu tramvají.

Kompletní přehled všech aktuálních dopravních omezení v hlavním městě je k dispozici na webu ZDE.

