MHMP: Pravidelná zkouška sirén

Na území hlavního města Prahy budou těsně před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR opakuje každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002. Zkouška systému v hl. m. Praze je aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Několik minut před vlastní zkouškou bude z Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy odeslána informace o chystané zkoušce cestou elektronických sirén autonomního systému varování a informování hl. m. Prahy v následujícím znění (v českém a anglickém jazyce):

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens.“

autor: Tisková zpráva